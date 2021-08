Viljandi kultuuriakadeemia taotleb riigilt regionaalsete kolledžite toetuse jätkumist

Regionaalsetele kolledžitele eraldati käesoleva aasta riigieelarvest kokku 1,2 miljonit eurot, mis jagunes võrdselt kuue kolledži vahel. See toetus oli Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia regionaalset rolli ja olulisust Eesti kultuuri-, haridus- ja ettevõtlusmaastikul silmas pidades erakordselt oluline ja võimaldas mitmeid hädavajalikke arendusi ellu viia, mille kaudu enda missiooni täita ja ühiskonda teenida.

2020. aastal eraldatud regionaalse kõrghariduse toetus andis Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiale võimaluse korrastada juhtimisstruktuuri ning arendada fookusteemasid. Loovettevõtluses on sügisel käivitumas ainulaadse kontseptsiooniga „Loovettevõtja baaskursus“ ning arendame koos Viljandi linnaga edasi loovettevõtluse kiirendiprogrammi, millest väljuvad piirkonda reaalselt tegutsevad ettevõtted. Kultuuripärandi raames luuakse koostöös Eesti pärimusmuusika keskusega digitaalse pärimusmuusika õppevara koolidele ning alustatakse Eesti pärimuspillide sampling-projektiga. Kogukonna- ja kultuurikorraldus läbib põhjalikku uuenduskuuri ning teadvustame senisest veel põhjalikumalt oma vastutust ja rolli regionaalsete kogukondade ja kultuuritegevuste juures. Sügisel 2021 avame kaks mikrokraadiprogrammi – „Loovettevõtja“ ja „Muusikaprodutsent“. Eelnimetatud tegevused said alguse ja teostuse just eelkõige tänu regionaalse kõrghariduse toetusele.