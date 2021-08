Õpetajaks õppida tahtjaid on üha rohkem

Selle tendentsi üheks näiteks on viimatine, augusti keskpaigas toimunud lisavastuvõtt mitme aine õpetaja erialale, kuhu esitati 31 avaldust ja vastu võeti 13 uut õppurit. Põhivastuvõtt toimus 21. juunist 1. juulini ning siis kandideeris mitme aine õpetaja erialale kokku 63 huvilist ning neist võeti vastu 24.

„See tähendab, et kokku laekus tänavu mitme aine õpetaja erialale 94 avaldust ning vastu võeti 37 tuleviku haridustegijat,“ märkis ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk. Ta tõi võrdluseks, et eelmisel aastal laekus mitme aine õpetaja erialale kokku 41 avaldust ning neist asus õppima 16.

Lisaks mitme aine õpetaja erialale kasvas Tallinn Ülikoolis avalduste arv kehakultuuri, ajaloo ja vene keele õpetajate õppekavadel. Tänavusest vastuvõtust selgus seegi, et nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes on suurenenud huvi alushariduse pedagoogi eriala vastu, sest mõlemas astmes kasvas avalduste arv ligi 30%.

Ka on senisest rohkem huvilisi kooli tugiteenuste spetsialistide ettevalmistavatele erialadele. Näiteks on tõusnud avalduste hulk sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi ja koolipsühholoogi õppekavadele.

„Rõõm on tõdeda, et õpetajakoolituse erialadele kandideerijate arv on viimastel aastatel üha suurenenud,“ kommenteeris Olesk.