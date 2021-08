Tuntud koolijuht kandideerib Tallinnas Isamaa nimekirjas

Lassmanni sõnul on tema kandideerimise ajendiks kitsaskohad Eesti muusikavaldkonnas. "Kultuuri edasikandmise kontekstis on väga oluline, et Eestis oleks koht ja võimalus professionaalsetele muusikutele. Noorte talentide leidmiseks peame hoolitsema selle eest, et meie lapsed kuuleksid parimaid Eesti muusikuid heas esitluses võimalikult varakult," ütles Lassmann. "Muusikavaldkonnas ei saa loota ainult heale õnnele ja tublidele harrastajatele, vaid tuleb teha süsteemset tööd, et Eesti tippudele oleksid loodud vajalikud eeldused kultuuri edasikandmiseks. See eeldab riigi ja omavalitsuste koostööd juba täna tegutsevate professionaalide toetamisel," lisas ta.