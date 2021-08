Juhend koolidele: koduõpe vaid äärmisel vajadusel ning mask on soovituslik

Juhises rõhutatakse, et haridust ja noorsootööd puudutavate otsuste puhul on oluline lähtuda piirkondlikust olukorrast ning viiruse tõkestamiseks on parim viis vaktsineerimine. Juhises on punktide kaupa toodud, kuidas peaks koolid, lasteaiad ja huvikoolid toimima.

Testimine kord nädalas

Haridus- ja noorsootööasutuste vaktsineerimata töötajatel tuleb kord nädalas teha antigeeni kiirtest. Kiirtestide eest tasub riik vähemalt aasta lõpuni.

12–18-aastased ning 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Negatiivse PCR-testi tulemuse korral pole karantiin vajalik. Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini.

Vaktsineerima hakkavad kooliõed

Üldharidus- ja kutsekoolides korraldavad alates õppeaasta algusest vaktsineerimist kooliõed, kes saavad õiguse lisaks õpilastele vaktsineerida personali ja vajadusel ka teisi kogukonnaliikmeid. Nagu teistegi vaktsineerimiste korral, vaktsineeritakse alaealisi haridusasutuses ainult vanema või eestkostja nõusolekul.

Vaimse tervise huvides palub ministeerium jälgida, et koolides ei väljendataks negatiivset suhtumist selle alusel, kes on vaktsineeritud või vaktsineerimata.

Ministeeriumi eesmärk on, et oktoobri lõpuks on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 70% noortest vanuses 16–17 ja 90% haridus- ja noorsootööasutuste töötajatest.

Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea Covid-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.

Maskikandmine on soovituslik

Maskikandmine on siseruumides soovitatav vaktsineerimata töötajatel ja vaktsineeritud töötajatel ning õpilastel alates 12. eluaastast juhul, kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge.

Maski ei pea kandma juhul, kui tegevus on korraldatud kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu.

Asutuse juht võib terviseameti regionaalosakonna ettepanekul või nõusolekul kehtestada asutuse ruumides maskikandmise kohustuse.

Noorematele lastele mullisüsteem

Lasteaedades ja algklassides ning huvitegevuses soovitatakse kasutada nn mullisüsteemi, kus tegevused toimuvad kindlates rühmades, mis teiste rühmadega kokku ei puutu.

Ventilatsioon

Haridusasutustel soovitatakse kasutada õhuvahetuse mõõtmiseks ja jälgimiseks süsihappegaasi mõõtjaid. Mõõtja anduri näit peab jääma vahemikku 350–1000 (soovitavalt 800) ppm-i. Kui näit on üle selle, aitab kiire abinõuna tuulutamine.

Ventilatsioonisüsteemi või õhutamise tõhususes veendumiseks tuleb teha CO2-mõõtjatega pistelisi kontrolle. CO2 anduri näit peab jääma vahemikku 350–1000 ppm-i.

Kätepesu ja desinfitseerimine

Kätepesu on vajalik enne ühiskasutatavasse ruumi sisenemist ja pärast sealt väljumist, pärast ühiskasutatavate esemete puudutamist, pärast nuuskamist, köhimist või aevastamist, enne ja pärast söömist ning pärast tualetis käimist. Väiksemaid lapsi, kes vajavad kätepesu meeldetuletamist ja näitlikustamist tuleb aidata.

Käitumine haigestumise korral

Kerge nohu või köhaga võib haridus- ja noorsootööasutuses viibida, kui inimene on paranemas mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga.

Covidisse haigestumisse puhul saadetakse sõltuvalt vanusest haigestunu koju või oodatakse juhendaja/õpetaja/ kooliõe järelevalvel lapsevanema saabumiseni.

Mistahes haigustunnuste korral tuleb jääda koju ja võtta edasiste suuniste saamiseks ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel SARS-CoV-2- testi tegema.

Distantsõpe olgu pigem erandlik

Kontaktõppe piiramist viiruse leviku tõkestamiseks tuleb koolides ning huvikoolides üldjuhul vältida.

Distantsõppele võib erandjuhul üle minna, kui enamik töötajaist on haigestunud või ei suudeta muude meetmetega ühiskonnas nakatumist ja haiglaravi kontrolli all hoida.

Distantsõppes tuleb tagada võimalus osaleda praktikal, individuaalsetel konsultatsioonidel ja viia läbi eksameid. Samuti peab jätkuma tugiteenuste osutamine.

Üldhariduskoolis võib üksikute õpilaste puhul erandjuhul rakendada distantsõpet hoolikalt kaalutletult ja põhjendatud vajadusel ka lapsevanema soovil, ent selleks tuleb saavutada kolmepoolne kokkulepe õppekorralduse osas kooli, lapsevanema ja õpilase vahel.

Lapsevanema soovil võib kaaluda ka koduõppe võimalust, selgitades eelnevalt põhjalikult koduõppe põhimõtteid, kohustusi ja vastutust.

Karantiinis olevat õpilast ei ole koolil kohustust õppetöösse kaasata, kuid võimalusel võiks sellisele õpilasele pakkuda e-õppe võimalust ja iseseisvaid ülesandeid.

Lisaks on juhises toodud võimalused õpilaste teadmiste taseme kontrollimiseks, mis on oluline kahel põhjusel: et tuvastada, millised lüngad on õpilaste teadmistes koroonakriisi tõttu ja et märgata sekkumisvajadusi. Viimane on tähtis seetõttu, et vältida õpilaste koolist väljalangemist. Samuti on juhises soovitused õpetajate ja õpilaste vaimse tervise jälgimiseks ja turgutamiseks.