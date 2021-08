Sotsiaaldemokraadid on mures laste hariduse arvelt koonerdamise pärast

«Läbirääkimised järgmise aasta eelarve üle on jõudmas otsustavasse järku, aga vaatamata loodetust hoogsamale maksulaekumisele ei ole valitsus astunud sammugi tagasi oma kevadistest kärpeotsustest. Rahandusministri ülesandeid täitev Maris Lauri on selle välja öelnud. Sotsiaaldemokraadid ei lepi sellega, et valitsus hoiab kokku laste huvihariduselt ega kohku tagasi politseinike koondamisest ja päästekomandode sulgemisest ning ei näe ei politseinikele ega päästjatele ette palgatõusu. Võrdluses keskmise palgaga langevad ka õpetajate tasud, keda uuel aastal ootab ees kõigest kolmeprotsendiline palgalisa. Meie sõnum valitsusele on üks – kärped kahjustavad Eestit ja Eesti tulevikku ning need tuleb ära jätta,» ütles SDE esimees Indrek Saar.