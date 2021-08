Kohtla-Järve koolid alustavad uut õppeaastat kooliseinte vahel

Aleksejeva sõnul on praegu kõige tähtsam ülesanne korraldada õppeprotsess nõnda, et lapsed, sealhulgas erivajadustega lapsed, saaksid õppida koolis kohapeal.

Kohtla-Järve slaavi põhikooli direktori Svetlana Vladimirova sõnul on neil uueks õppeaastaks kõik valmis ja õpetajate kollektiiv koos. Raplamaalt, Tartust, Illukalt ja teistest linnadest on neile tulemas seitse uut õpetajat, kes hakkavad õpetama eesti keeles.

"Valmistume tavaliseks õppeaastaks ja ootame lapsi kooli, kuid hoiame kätt siiski pulsil," sõnas ta. "Poolteist aastat pandeemiat on meid õpetanud rongist ette mitte tormama. Kogume infot ja teeme plaane, kuid samas oleme valmis selleks, et kõik võib väga kiiresti muutuda, ning püüame muutuvate oludega kohaneda."

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütles, et üldiselt on nemadki õppeaasta alguseks valmis. "Gümnaasium on valmis igasugusteks asjaoludeks, ent loodan siiski, et vaktsiin aitab meil tavapärasel režiimil jätkata," sõnas ta. "Juba suve alguses sai kaitsesüsti 70 protsenti meie töötajatest ning usun, et suve jooksul lasi veel nii mõnigi end vaktsineerida."