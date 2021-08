Ott: kultuuriranits mitmekesistab huvihariduse kättesaadavust

„Kultuurist osasaamine algab lapseeas ning siin on eriliselt oluline kodu tugi. Kooliealistele on pigem meeltmööda külastada muuseumitunde, kontserte, teatrietendusi või kasvõi kinoseansse koos klassikaaslastega. Põhikoolieas saadavad kogemused kasvatavad kultuurist osasaamise soovi edasises elus,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott koja esindusega kohtumise järel. „Kultuuriranits mitmekesistab viimastel kuudel palju tähelepanu pälvinud huvihariduse kättesaadavust,“ lisas minister.

Kultuuriministeerium on Eesti Kultuuri Kojaga pidanud regulaarseid kohtumisi, et vahetada infot ja saada rakendamist väärt mõtteid kultuuripoliitika elluviimiseks. Lisaks on ministeerium olulise algatuse, koja välja antava auhinna Kultuuri Tegu rahastaja.