20 noort said stipendiumi välisülikoolides õppimiseks

Kersna sõnul on rõõmustav, et hoolimata keerulisest õppeaastast on stipendiaadid olnud edukad nii oma õpingutes kui ka huvitegevuses ning vabatahtlikus töös. „Suurepäraste õpitulemuste kõrval olete te kõik väga mitmekülgsete huvidega ühiskonnaelus kaasa löövad noored. Ma olen teie üle tõeliselt uhke ja olen kindel, et need maailma tippülikoolid, kus oma õppetööd jätkate on õnnelikud, et teid endale said,“ tõdes Kersna ning lisas, et loodetavasti ei unusta noored Eestit ja tulevad tagasi veel targematena ja avara silmaringiga ning annavad oma panuse meie riigi arengusse.