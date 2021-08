Ülestunnistus: olen sõltlane

See algas hiilimisi ja vaikselt, nagu ikka sõltuvused algavad. Nüüdseks on olukord aga selline, et viimase, umbes kaheksa aastaga olen õppinud ühes ülikoolis esimesest kursusest magistrikraadini, omandanud kutsekoolis oskuseriala, lisaks olen käinud paljudel kursustel ja koolitustel. Kui mõned välja tuua, siis on nende seas olnud ukulele ja kitarrikursused, õpetajatele mõeldud e-koolitus „Nüüdisaegne õpikäsitus“, kogukonnagiidide lühikursus, portreefotograafia, mardipäevatavade ja muhu susside tallutamise koolitus ja veel riburada muid õppimisi, kus aga võimalus avanes ja midagi põnevat õppida pakuti.

Nüüdki, kui suvi on lõppemas, tunnen taas rahutust ja kiikan erinevaid õppimisvõimalusi. Kas minna ülikooli uut eriala õppima või piirduda mõne kursusega: näiteks pitsaahjuehituse või vanamööbli restaureerimisega. Lappan erinevaid koolitusi ja tunnen valget kadedust, kui mu ülikooli kursuseõde teatab, et läheb Kuressaarde kondiitriks õppima.

Põhjus on lihtne: täiskasvanuna õppimine on midagi hoopis muud kui lapsena või verinoorena, kus kool oli pigem kohustus ja pikisilmi sai oodatud päriselu algamist. Nüüd on õppimine teadlik valik ja tahe õppida tuleb enda seest. Ja kui veel õppimisega kaasneb eduelamus, siis see tekitab lausa füüsilise heaolutunde. Kool (ükskõik, kas ülikool, kutsekool või mõni kursus) pakub suurepäraseid võimalusi olla usin, tark ja tore. Argielus ei ole täiskasvanutel eriti palju neid hetki, kus nad saavad piinlikust tundmata - ilma, et see tunduks eputamiseta – näidata, mida nad teavad, mida uut on selgeks saanud ja siis selle eest kiita saada. Koolis on see normaalne.

Samamoodi on lahe ja normaalne ahastada koos kaaslastega, et tähtaeg läheneb, aga see või too koolitöö on veel tegemata, see tekitab mõnusa kuuluvustunde. Õppiv täiskasvanu saab südamerahuga ka mängida. Ma ei tea küll, kas füüsika või molekulaarbioloogia loengutes mängitakse, aga miks ka mitte: kõike saab õppida läbi mängu. Ise olen mänginud üsna mitmes aines. Ja muide, mängides jääb õpitu eriti hästi meelde. Omaette suur väärtus on õppimise juures seegi, et igas koolis, kus olen käinud, olen leidnud eest uusi inimesi, keda hinnata ja imetleda. Maailm püsib nii pidevalt avara ja uuena.