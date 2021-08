Euroopa loodab võimalikult normaalset kooliaastat

Rangeimad piirangud on Šotimaal

Hoolimata piirangute leevenemisest jäävad ettevaatusabinõudena esimesel kuuel koolinädalal kehtima mitmed meetmed:

Töötajaid ja õpilasi julgustatakse tegema kaks korda nädalas kiirteste ja alustada soovitatakse nädal enne kooli algust.

Koolis kantakse maske kõikides ruumides.

Töötajatel palutakse kooli territooriumil hoida üksteisest ja õpilastest vähemalt ühemeetrist vahet.

Šoti valitsus vaatab eeltoodud nõuded üle ja muudab neid vajadusel septembri lõpus.

Õpilased, kelle covidi test osutub positiivseks, peavad jääma nagu varem kümneks päevaks karantiini.

Kõik 5–17-aastased kooliõpilased, kes on tuvastatud nakatunu lähikontaktsena, peavad jääma isolatsiooni, kuni nad saavad teha PCR-testi negatiivse tulemuse. Alla viieaastased testi tegema ei pea, neile on see soovituslik.

Definitsiooni, kes on lähikontaktne, on kavas täpsustada.

Inglismaal testivad vanemad õpilased kaks korda nädalas

Senine „mullidesüsteem“, kus lapsed puutusid kokku vaid oma kindlate rühmakaaslastega, on lõppenud ja seetõttu on vaja jälgida, et lapsed ei seguneks tundide lõpus või lõunapausi ajal.

Näo katmist kooli töötajatelt ja õpilastelt enam ei eeldata, kuid neid soovitatakse kasutada rahvarohketes kohtades, näiteks koolibussides.

Alla 18 -aastase õpilasega, kelle Covidi test on positiivne, võtab NHS Test and Trace ühendust ja suunab ta isolatsiooni. Lapsel - või tema vanematel - palutakse esitada teavet lähikontaktide kohta koolis ja mujal, kui need on teada.

Alla 18-aastastel, kes osutuvad lähikontaktseteks, palutakse teha PCR-test. Kui test ei ole positiivne, ei ole isolatsioon vajalik.

Keskkooli õpilastel ja töötajatel palutakse jätkata enese testimist kaks korda nädalas, alustades nädal enne kooliaja algust. See nõue vaadatakse läbi septembri lõpus.

Walesis loobutakse maskidest

Koolidele on öeldud, et alates sügissemestri algusest ei pea klassis maske kandma.

Alla 18-aastased (ja kõik täielikult vaktsineeritud täiskasvanud) ei pea enam isoleeruma, kui nad on olnud lähikontaktis positiivse testitulemuse saanuga. Selle asemel soovitatakse teha PCR -test teisel ja kaheksandal päeval pärast lähikontakti.

Põhja-Iirimaa veel kaalub

Pole veel teada, millised on korraldused, kui õpilased suvepuhkuselt naasevad.

Valitsus on põhimõtteliselt otsustanud „mullidesüsteemist“ ja koolis maskide kasutamise nõudest loobuda, ent need otsused on veel ametlikult tegemata.

Samuti ei ole otsustatud, kuidas toimida nakatunuga lähikontaktiks olnud õpilastega, kas suunata nad isolatsiooni või mitte.

Kuidas saavad õpilased kaotatud aega tagasi teha?

Pandeemia tõttu on UK õpilased kaotanud umbes kolmandiku õppeajast.

Valitsus lubas eraldada 1,4 miljardit naela, et aidata Inglismaa kooliõpilastel kaotatut tagasi teha.

Koolijuhid on valitsuse suhtes kriitilised, sest see tähendab vaid 50 naela õpilase kohta.

Kas eksamid 2022. aastal toimuvad?