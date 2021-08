Kohtla-Järve Gümnaasiumis saab eelregistreerimiseta vaktsineerida

«Et koolid saaksid alustada uut õppeaastat kontaktõppes ja normaalsetes tingimustes, on vaja võimalikult suurt vaktsineeritute hulka. Iga vaktsineeritu teeb teene ühiskonnale ning Kohtla-Järve Gümnaasium koostöös Ida-Viru Keskhaiglaga avas koolis taas vaktsineerimispunkti, mis on järjeks kuu alguses toimnunud vaktsineerimisnädalale koolimajas,» ütles Kohtla-Järve Gümnaasiumi dirketor Hendrik Agur ja kutsus üles kõiki tulema vaktsineerima. Ta lisas, et kuigi vaktsineeritute tase Ida-Virumaal on jätkuvalt madalaim nii noorte kui täiskasvanute seas, ei ole aega juurelda, miks see nii on. «Küllap on põhjuseid nii kultuurilisi kui ka sotsiaalseid,» nentis Agur.