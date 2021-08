Haridus- ja noorsootööasutused said juhised õppetöö korraldamiseks

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on viiruse leviku kolmanda laine ajal tähtis pingutada selle nimel, et hoida haridusasutused avatuna ja keskenduda õppijate toetamisele nende haridusteel.

„Kõigil hariduselu osapooltel tuleb pingutada, et õppijad ei kukuks haridussüsteemist välja,“ ütles Kersna. „Haridusasutustele saadetud juhise eesmärk on anda suuniseid, kuidas hoida koolid ja teised haridusasutused avatuna, teha otsuseid piirkondlikust viiruse leviku olukorrast lähtuvalt ning märgata õppijate vajadusi, et vältida vaimse tervise probleemide ning hariduslünkade teket.“

„Kindlasti tuleb arvestada, et tegemist on ajas täieneva dokumendiga, sest viiruse leviku olukord muutub,“ lisas Kersna.

Ventilatsiooni puudutavas osas on näitlikustatud, mida tuleb teha hoones, kus on loomulik ventilatsioon ja kus sundventilatsioon.

Kersna sõnul on ventilatsioonisüsteemi hea toimivus oluline. „Kõrge süsihappegaasi tase pole murettekitav üksnes nakkushaiguste seisukohast, vaid see väsitab ruumis viibijaid kiiremini, tekkida võib peavalu või pearinglus ning tähelepanuvõime hajub – õpitulemused halvenevad,“ selgitas Kersna. „Praegu on 53% kohalikest omavalitsustest lisaeelarve toel juba teinud investeeringuid oma haridusasutuste ventilatsioonisüsteemidesse ning kindlasti püüame valitsuses leida võimalusi, et koolipidajatele ventilatsioonisüsteemide parandamiseks lisaraha eraldada.“