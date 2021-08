Uuring: Eesti noored on erialase praktika poolest Baltikumi esirinnas

Kõigis kolmes riigis on peamine põhjus, miks praktikale kandideeritakse, võimalus saada kogemus oma valdkonnas töötades. Eesti noorte arvates aitab praktika ka testida, kas on valitud õige eriala ja põhjalikumalt oma valdkonda süveneda.

"Aasta-aastalt kasvab nende noorte arv, kes soovivad saada oma erialal praktilise kogemuse ja kandideerivad, et osaleda SEB Youth Labi praktikaprogrammis," ütles SEB personali- ja koolituse divisjoni juht Margit Pugal. "Tänavu saime rekordiliselt palju avaldusi. Balti riikides kandideeris kokku üle tuhande noore, kellest liitus suvekuudel meie tiimiga üle 70 praktikandi. Kõige suurem huvi oli infotehnoloogia, äriarenduse, personali ja koolitus valdkondade vastu. Lisaks erialasele kogemusele pakkusime suvistele kolleegidele paindlikke töötamisvõimalusi, väärilist palka ja just neile arendatud noore professionaali kasvuprogrammi."

"Uute äriideede arendamisel osales 12 rahvusvahelist meeskonda ja igas tiimis oli liikmeid nii Eestist, Lätist kui ka Leedust. Noored läbisid äriprobleemi defineerimise, kliendi- ja turu-uuringu, teenuse disaini ja prototüübi arendamise faasid. Lisaks õpiti kogenud koolitajate käe all ärimudeli loomist ning tabava liftikõne esitamist. Sellel teekonnal olid igal meeskonnal abiks ka SEB mentorid ning erinevate valdkondade eksperdid. Youth Labi teenusedisaini maratonil selgus, et kliendid ootavad finantsteenuste maailmalt kiiret kohanemist, personaalset lähenemist ning kõrgtasemel digilahendusi. Sellele tuginedes töötasid kolme Balti riigi praktikandid ühiselt välja tosin innovaatilist tulevikupanganduse lahendust, näitkeks investeerimis- ja digiteenuste teemadel," kommenteeris SEB innovatsioonijuht Kristiina Krause.

"Ligi kolmandik Eesti noortest leiab, et praktika on ainulaadne võimalus end potentsiaalsele tööandjale näidata ja hiljem ettevõttesse tööle jääda. Seda kinnitab ka meie eelmise aasta kogemus, sest pärast suvepraktikat jäi SEB-sse pikemalt tööle iga kolmas praktikant. Osad suvepraktikandid liitusid SEB-ga hiljem, pärast õpingute lõpetamist. Säravad, pühendunud ja ambitsioonikad kolleegid on igasse meeskonda väga oodatud. Seda enam, et noorte talentide leidmine ja värbamine on viimastel aastatel üha suurem väljakutse," täiendas Pugal.