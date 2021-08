Kooliaasta algus Saksamaal: maskikohustus ja pidev testimine

Schleswig-Holsteinsi haridusministri Karin Prieni hinnangul algab tänavune kooliaasta optimistlikumalt kui mullune, sest vaktsineerimisega on jõudsalt edasi liigutud. Ühtlasi on oluliselt paranenud ka koolide digitaliseerimine. 12-aastaste ja vanemate õpilaste vaktsineerimiskampaaniaga tehakse algust 19. augustil.

Mecklenburg-Vorpommerni haridusminister Bettina Martin teatas, et ka kõrge nakatumisnäitajatega koole pelgalt preventsiooni huvides sulgema ei hakata. Vastavaid otsuseid langetavad nakatumisnäitajatest ja intensiivravipatsientide hulgast lähtuvalt regionaalsed terviseametid. Kuigi Mecklenburg-Vorpommerni nakatumus on seni olnud riigi madalaim, näitab see viimasel ajal siiski tõusutrendi.