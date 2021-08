Norras pääsevad õpilased taas koolidesse kontaktõppele

"See tähendab, et õpilased saavad pärast pooleteiseaastast vaheaega viimaks ometi kohtuda klassiruumis näost näkku ja istuda loengusaalis õlg õla kõrval," ütles kõrgharidusminister Henrik Asheim.

Tervishoiuminister Bent Høie manitses aga inimesi edaspidigi ohutut suhtlusvahemaad hoidma ja hügieenireegeid täitma, sest nakatumine kasvab ja näha on neljanda laine algust.

Kokku 5,4 miljoni elanikuga Norra on suutnud koroonapandeemiat edukalt vaos hoida ja nii alustati juuni keskel piirangute tühistamise neljaastmelise kava kolmandat etappi.

Järgnev nakatumise tõus sundis võime avanemisele pidurit panema, et olukord augusti keskel uuesti üle vaadata. Reedel teatas valitsus, et riiki on oodata täiendavalt miljonit Moderna vaktsiini doosi, mis võimaldab vaktsineerimist kiirendada.