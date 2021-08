Kaitseväe Akadeemias lõppes staabiohvitseride sõjaline baaskursus

"Tänavune kursus möödus, sarnaselt varasematele aastatele, erinevate ilmastikunähtustega. On traditsiooniks saanud, et kui liigume esimesele väliharjutusele, siis peab ikka vihma tulema, et hinge tekiks õige jalaväelase tunne. Nii oli ka sel aastal,“ ütles staabiohvitseride sõjalise baaskursuse ülem kapten Kadri Rodima lisades, et kursuslaste suhtumine kogu nelja nädala jooksul oli positiivne ja motiveeritud ning õppe osas saavutati head orienteerumisvõimed, lasketulemused ning väärtuslikud oskused maastikul hakkama saamiseks.