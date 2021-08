Californias peavad õpetajad vaktsineerima või iganädalaselt testima

Kuberner Gavin Newsomi sõnul on haigestumiste arv viimastel nädalatel jõudsalt kasvanud väga nakkava delta variandi tõttu.

See on pannud muretsema lapsevanemad ja haridustöötajad, kuna USA kõige rahvarikkam osariik valmistub saatma oma suures osas vaktsineerimata lapsed uueks õppeaastaks klassiruumidesse tagasi.

«Andmaks vanematele kindlustunnet, et nende lapsed on kaitstud, kui koolid naasevad täieliku õppetöö juurde, kutsume kõiki kooli töötajaid üles ennast vaktsineerima,» ütles Newsom.

«Vaktsineerimine on see, kuidas me selle pandeemia lõpetame. Isana ootan ma kooliaasta algust ja näen kõiki California lapsi tagasi klassiruumis,» lisas kuberner.