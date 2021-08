Raadiojaamast sai sajand tagasi sauelastele kool

Seltsingu liige, sauelanna Evelin Povel ütleb, et idee koguda kooliga ja nn Valge majaga seotut tekkis pea kolm aastat tagasi. Põhiautor on Helle Koppel, kes on ise selles majas ka õppinud. “Ta ei ole küll selle kooli vilistlane, sest pidevates ümberkorraldustes oli kool 1950-ndate alguses neljaklassiline algkool. Veel aitasid Marika Salu raamatukogust ja Marianne Nõmmsalu seltsist. Mina olen raamatu toimetaja,” räägib Povel.