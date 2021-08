Viljandi haigla alustab vaktsineerimist koolides

Haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar ütles, et koolides on oodatud koroona vastu kaitsesüsti tegema eeskätt Viljandi linna ja maakonna õpetajad, õpilased ning lapsevanemad. Ette registreerida ei saa, huvilised võtavad kohapeal järjekorda.

Haridusfondi nõukogu liikme Aivar Berzini sõnul on oluline, et võimalikult paljud lapsed ja nende pereliikmed oleksid kooli alguseks vaktsineeritud.

«Haridusfond on kogukondlik organisatsioon, mis on ellu kutsutud selleks, et hariduselu arendada,» lausus ta. «Kriisisituatsioonis on kogukonna toetus väga vajalik ja seetõttu haarasime initsiatiivi ning panime õla alla, et aidata omalt poolt koolides vaktsineerimist korraldada.»

Viljandi abilinnapea Jane Koitlepa sõnul aitab vaktsineerimine kontaktõppe korraldamisele ja püsimisele kindlasti kaasa.

Kesklinna ja Jakobsoni koolis saab vaktsineerida 16., 17., 18., 19., 23., 24, 25., 26. ja 27. augustil kella 11–19. Viljandi haigla info põhjal on süstima oodatud eeskätt koolipere ehk õpilased ja õpetajad, aga võivad minna ka teised huvilised.

Viljandi gümnaasiumis on vaktsineerimine 23. ja 24. augustil kella 10–18 ning vaktsineerida saavad kõik õpilased, õpilaste pereliikmed ning õpetajad.

Nagu märkis gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe, paneb kool kõigile südamele, et vaktsineerides antakse koos suur panus kooli avatuna hoidmisesse. «Seetõttu kutsume kõiki koolipere liikmeid vaktsineerima,» sõnas ta.

Kesklinna kooli direktor Aavo Soopa ütles, et õpilaste, vanemate ja õpetajate huvi vaktsineerimise kohta keegi uurinud küll pole, kuid koroonaviiruse vastu süstimine on vajalik.

«Eeldame, et saame kooli avatuna hoida, kui meist võimalikult paljud on süstitud,» lausus ta. «Tuleme kooliperele võimalikult lähedale, et ei peaks vaktsineerimise võimalust mujalt otsima.»

Samuti on tema sõnul Kesklinna kooli kaitsepookimisele teretulnud teised inimesed.

Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar ütles, et kaitsepookimisel kasutatakse Pfizer Comirnaty vaktsiini, mis on sobilik 12. eluaastast. See hõlmab kaks doosi, millest teine tehakse kuue nädala pärast samuti koolimajas.

«Vaktsineerima võivad tulla ka 11-aastased, kes sel aastal saavad 12. Kõik alla 18-aastased lapsed peavad tulema vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga,» rääkis Veiksaar. Kui õpilane läheb üksi, peab tal kaasas olema vanema vabas vormis kirjalik nõusolek. Kõigil tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kommunikatsioonijuhi sõnul saab COVID-19 vastu end süstida lasta ka Viljandi haiglas nagu seni. Sealgi on kasutusel kahedoosiline Pfizeri vaktsiin.

Broneeringuga on huvilised oodatud esmaspäevast neljapäevani kella 9–15.30 B-korpuse neljanda korruse vaktsineerimiskabinetti. Aegu saab broneerida Viljandi haigla registratuuri telefonil 434 3001 ja digiregistratuuris digilugu.ee.