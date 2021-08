Kas teadlastest on saanud kriisiaja suunamudijad?

Üheksandat korda toimuva Arvamusfestivali teadusala programm toob osalejateni kaks arutelu, mis on ajendatud käesoleva aasta olulistest teadusteemadest. Arutelud leiavad aset laupäeval, ning kaasa saavad rääkida ka kõik kuulajad.

Laupäeval kell 10 algavas arutelus «Teadlane kui kriisiaja suunamudija» võetakse luubi alla teadlaste roll kommunikatsioonis globaalses kriisis. Arutelu valiku taga on ühiskonna hüppeliselt suurenenud vajadus saada teadlastelt kiireid ja vahetuid vastuseid, mis on suurendanud teadlaste aktiivsust nii televisioonis, raadios kui ka sotsiaalmeedias. Teadlaste ja ekspertide arvamusi ning soovitusi järgitakse suure tähelepanuga, mistõttu on neist saanud justkui kriisiaja suunamudijad.

Arvamusfestivali teadusala korraldab Teadusala konsortsium, mida veavad Eesti Teadusajakirjanike Selts, Eesti Teadusagentuur ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ning milles osaleb veel tegijaid Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning haridus- ja teadusministeeriumist.

Kümnendik Eesti teadlaskonnast on välisteadlased ning rahvusvahelisi doktoriõppe üliõpilasi on ligi kolmandik. Sellest ajendatuna räägitakse festivali arutelus «Eestisse teadust tegema. Miks ometi?» välisteadlaste rollist siinsetes ülikoolides ja teadusasutustes ning millised on nende motivaatorid siia tööle tulemiseks. Välisteadlaste osalusel arutletakse ka selle üle, kas Eesti on ihaldusväärne riik, kus enda teadustööd jätkata.

ETAg-i tegevjuht Karin Jaanson selgitas arutelu teemade valikut. «Mida keerukamaks muutub maailm, seda enam on meil vaja teadust ja teadlasi selle mõistmiseks ja esile kerkivate probleemide lahendamiseks. Arvamusfestivali Teadusala pakub suurepärast võimalust koos teadlastega meile kõigile põnevatel ja ühiskonnas päevakajalistel teemadel aru pidada.»