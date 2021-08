Kooliõed saavad loa kaitsepookida ka koolipersonali

Peaminister Kaja Kallas kinnitas neljapäeval valitsuse pressibriifil, et riigi eesmärk on hoida sügisel haridussüsteem avatuna ja tagada, et lapsed saaksid haridust omandada kontaktõppel, ühtlasi saavad kooliõed loa teha kaitsesüsti ka koolipersonalile.

«Positiivne on see, et noorte vaktsineerimine on läinud hea hooga käima ning praeguse seisuga on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 48,5 protsenti 16-17-aastaseid noori ja 32,8 protsenti 12-15-aastastest. Nii et huvi on ja sellega liigume kindlasti edasi,» ütles Kallas.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna lisas, et Covidi kriis on tõsiselt mõjutanud noori, kelle vaimne tervis on saanud kannatada, on tekkinud hariduslüngad ning kasvanud on ka noorte töötus ehk palju on tulnud juurde noori, kes ei õpi ega tööta.

Ministri sõnul joonistuvad noorte vaktsineerimises välja piirkonnad, kus olukord on päris hea, ja piirkonnad, kus olukord on märkimisväärselt kehvem. «Mure on Ida-Virumaaga, kus 16-17-aastastest on vaktsineeritud vaid 20 protsenti ja noorematest vaid 11 protsenti. Numbrid on madalamad ka Läänemaal, Valgamaal ja Võrumaal. Samas näiteks Harjumaal on pooled 16-17-aastastest vaktsineeritud ja 12-15-aastastest enam kui 32 protsenti,» ütles Kersna.

Positiivsena tõi Kersna esile Tartu, kus 16-17-aastastest on vaktsiinisüsti saanud 66 protsenti ja noorematest pea pooled.

Kersna sõnul on riik pingutanud selle nimel, et võimalikult suur osa kooliperest saaks kaitsepoogitud veel enne 1. septembrit. «Enam kui sajas haridusasutuses on lükatud käima vaktsineerimispunktid ehk kohad, kus on teada kindlad kuupäevad, millal seal kaitsesüsti saab,» ütles Kersna. «Ka ülikoolides toimuvad augusti lõpus või septembri alguses vaktsineerimised.»

Tema sõnul tuleb veidi muuta regulatsiooni, et kooliõed saaksid õiguse vaktsineerida ka koolipersonali. Ka pannakse üles info selle kohta, kus ja millal saab haridusasutustes kaitsesüsti.

Ühtlasi tuleb Kersna sõnul avalikuks info koolidele, kui palju lastest haridusasutustes on kaitsesüsti saanud. Ka saavad koolipidajad ja -juhid infot selle kohta, kes õpetajatest on kaitsesüsti saanud.