Soomes algas kolmas koroonakooliaasta

Praegusele ajale iseloomulikult on artiklis tavapärase kooli alguse sagina kirjeldamise kõrval fookuses, kuidas mõjutab pandeemia nüüd juba kolmandat õppeaastat koos viirusega. Ajaleht suhtles põhikooli viimase klassi õpilastega, kes olid pandeemia alguses seitsmendas klassis ja on kahel viimasel aastal pidanud õppima kuude viisi distantsõppel. Õpilaste mured sarnanevad suuresti Eesti eakaaslaste omadega. Ka Soome õpilased peavad distantsõppe puuduseks eraldatust kaaslastest ja tunnevad puudust võimalusest vahetult suhelda ja õpetajalt, kui midagi jääb arusaamatuks. Virtuaalse õppe heaks küljeks oli õpilaste arvates võimalus kauem magada ja ise oma õppimist juhtida, kuid viimane võib tähendada ka seda, et koolipäevad venivad hiliste öötundideni ja silmad on tundide pikkusest arvuti taga istumisest hellad.