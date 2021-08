Suurte perede lastele kogutakse kampaania korras koolitarbeid

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi sõnul on september lastevanemate jaoks üks väljaminekute rohkemaid kuid, sest sageli tuleb soetada uued riided, vihikud ning kooliasjad. Neljapäeval algaava kampaania eesmärk on peredele tuge pakkuda.

Kui statistikaameti andmetel kulus möödunud aastal vähemalt viieliikmelise perekonna ühe leibkonnaliikme kohta keskmiselt 42 eurot kuus, siis septembris kipub lapsevanematel see number suurenema. “September toob lastevanemate jaoks omamoodi üllatusi, sest järsku vajavad väljavahetamist väikseks jäänud riided, ribadeks kantud ranitsad ning poolikud pliiatsid. Eriti on septembrikuu mõjusid aga tunda just suurte perede rahakotis, sest kooli saatmist ootab keskmisest enam lapsi,” rääkis Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Selleks, et iga laps saaks kooliteed alustada täiskomplekti pliiatsite, tervete vihikute ning rõõmsa näoga, on lasterikaste perede liit käivitanud “Lapsed Kooli” kampaania. “Kampaaniaga soovime lasterikaste perede vanemate kulutusi vähendada ning neid sel põneval ajal toetada. On oluline, et kõik lapsed saaksid uut õppeaastat alustada korralike koolitarvetega, millega häid hindeid välja teenida ja uusi teadmisi omandada,” sõnas Õunap. Annetama oodatakse kõike, mida koolipingis võiks vaja minna – alates pliiatsitest ja kustukummidest kuni pinalite ja ranitsateni.