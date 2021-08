Audentese spordiklubi juht: oleme valmis trennidega alustama

"Noori sportlaseid vanuses kuni 18 praegusel hetkel ei pea kontrollima, kui nad trenni tulevad, küll aga peame seda tegema kõikide oma treenerite puhul. Ja oma klubi puhul saan öelda, et meil on 60 treenerit, kellest praeguseks 56 o n vaktsineeritud," rääkis Tishler.

Tema sõnul on Audentes ja ka ilmselt teised spordiklubid valmis uut hooaega alustama. "Loodame, et vaktsineerituse tase Eesti ühiskonnas tõuseb ja viirus talgub, aga eks seda on muidugi eelnevatest prognoosidest raske välja lugeda," rääkis Tishler.