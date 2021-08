Rahvusvaheline noortepäev keskendub planeedi tervisele

Haridus- ja noorteameti all tegutsev noorteinfoportaal Teeviit pakub igapäevaselt noortele võimalust oluliste teemade mõtestamiseks, info saamiseks ja omavahel suhtlemiseks, kuid tänasel noortepäeval julgustatakse ühiselt arutlema just toidusüsteemidest. Lähemalt uuritakse, kuidas vältida toiduraiskamist, millised on keskkonnasõbralikud retseptid, kuidas sorteerida prügi ja milliseid võimalusi pakub taaskasutus.

“Just noored on need, kes mõtlevad enim selle peale, kuidas meie valikud ja elustiil mõjutavad meie kõigi ja planeedi tervist,“ tõi haridus- ja noorteameti noorsootöö programmide büroo juhataja Kadri Koort välja noorte potentsiaali. “Iga-aastane noortepäev on heaks võimaluseks keskenduda mõnele konkreetsele ja globaalselt olulisele teemale pakkudes noortele platvormi ja tuge, et nende hääl oleks ühiskonnas laiemalt kuulda,” lisas Koort.

Päeva tähistamisse on kaasatud teiste hulgas Toidupank, Foodsharing Tartu, MTÜ Mondo, Arengukoostöö Ümarlaud, Eesti Roheline Liikumine ning taimetoidurestoran Vegan V. Lai ring partnereid võimaldab noortel teemat enda jaoks mõtestada ja leida praktilisi viise keskkonna ning enda tervise eest hoolitsemiseks. Tartu Toidupanga koordinaator Sigrid Purgats tõdeb, et Toidupanga tegevustesse panustavate vabatahtlike hulgas on alati palju noori. “Näeme igapäevaselt, et noored hoolivad, sageli käiakse meie juures koolitööde raames praktikal,“ tunnustas Purgats.

Fridays for Future Eesti aktivist Kertu Birgit Anton teab omast käest, et maailma muutmiseks ei pea ootama. “Sa saad muuta ennast ja enda perekonda, saad käia hääletamas, saad rääkida ja kirjutada ajakirjanduses või liituda mõne organisatsiooniga, et üheskoos keskkonda hoida ja oluliste teemade eest seista,“ kutsus Anton noori tegutsema.