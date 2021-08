Kooliõe juures lapse vaktsineerimine eeldab vanema nõusolekut

Sarapuu sõnul on õiguskantsleri kantseleist palju küsitus, kes annab lapse vaktsineerimiseks nõusoleku. "See vastus sõltub sellest, kas last vaktsineeritakse üldise tervishoiuteenuse raames, näiteks perearsti juures, või koolitervishoius. Perearsti juures vaktsineerimise puhul kehtivad vaksineerimisele samasugused nõuded nagu igasuguse muu tervishoiuteenuse osutamisele lapsele. Ja üldjuhul tuleb laps arsti juurde koos vaenemaga ja nad on ühel meelel," selgitas Sarapuu kolmapäeval riigkogu sotsiaalkomisjoni erakorralisel istungil.

Kui aga laps tuleb arti juurde üksinda, tuleb meedikul hinnata, kas laps on ikka pädev kaaluma poolt- ja vastuargumente ning seda ka vaktsineerimise puhul. "Ja kui arst leiab, et noor inimene saab sellega vastutustundikult hakkama, siis ta lähtubki lapse otsusest. Kui aga arst leiab, et noor ei ole kaalutlusvõimeline, on vaja ikkagi vanema nõusolekut," rääkis Sarapuu.

Kui vaktsineerimine toimub koolis, siis siin on riik sisse viinud erandi ning kooliõde saab vaktsineerida last vaid siis, kui on olemas vanema nõusolek, ning see toimub kõikide vaktsiinide puhul, mida koolis tehakse. "Nõusolekuks piisab ühe vanema kinnitusest, kuigi vanemad peaksid sellise olulise küsimuse otsustama ühiselt, kui on ühine hooldusõigus. Samas perekonnaseadus lubab eeldab teise vanema nõusolekut ka siis, kui vanem esindab kooliõe juures last üksinda," ütles Sarapuu.

Kui aga teine vanem peaks andma teada, et tema on kaitsepookimisele vastu, siis ei saa Sarapuu sõnul enam tugineda eeldusele, et perekonnas on üksmeel ning süsti teha ei saa. "Koolis vaktsineeirmise puhul on oluline meeles pidada ka seda, et kui vanem annab nõusoleku lapse vaktsineerimiseks, siis ta peaks olema seda eelnevalt lapsega arutanud ning laps peab olema selle otsuse heaks kiitnud. Ehk last ei saa vaktsineerida vastu tema tahtmist," rõhutas Sarapuu.