Ülikoolides on 82 protsenti töötajatest vaktsineeritud

Kanepi sõnul pole ülikoolidel infot selle kohta, kui palju üliõpilasi on lasknud endale vaktsiinisüsti teha, kuid see päring on tehtud ning kindlasti mõjutab vastus sellele ülikoolide järgnevaid otsuseid.

"Kõik ülikoolid on teavitanud vaktsineerimise vajadusest, kirjutanud nii oma töötajatele kui ka üliõpilastele. Ühtlasi planeerivad kõik ülikoolid vaktsineerimispäevade korraldamist ülikoolide õppehoonetes. Täpsed ajad ja kui pikalt seda võimalust pakutakse, sõltub sellest, kui palju tudengeid on vaktsineeritud," kinnitas Kanep.

Tema sõnul pakub ülikoolidele huvi vaktsineerituse info ka nende noorte kohta, kes sellel aastal ülikooli astusid. "Varasem kogemus näitab, et just esimesel aastal on tudengitele väga oluline lähiõppes osaleda," märkis Kanep, lisades, et kindlasti jälgivad ülikoolid pingsalt riigi poolt tulevaid soovitusi ning näiteks juba neljapäeval toimub ülikoolide kohtumine haridus- ja teadusministeeiumi esindajatega,.