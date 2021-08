Kersna: viiruspassita õpetajaid ootab regulaarne testimine

Kersna sõnul tegi valitsus möödunud nädalal põhimõttelised otsused, kuidas saaks hoida koole võimalikult palju avatuna, lähtudes praegustest teaduslikest teadmistest ja rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustest.

Kersna tõdes, et pikaajaline distantsõpe on mõjunud halvasti laste õppeedukusele, vaimsele tervillee ja liikuvusele. Nii hindasid pea pooled õpilased, et nende liikuvus koduõppel olles on oluliselt vähenenud, samuti kinnitasid paljud, et neil on sageli "kõikidest asjadest kõrini".

"Distantsõppel on olnud lisaks positiivsetele külgedele kindlasti ka olulised negatiivsed küljed," tõdes Kersna.

Tema sõnul on rahvusvahelise üldsuse peamine hoiak, et õppetöö avatuna hoidmiseks on peamine tagada koolipere ja üldiselt ühiskonna vaktsineerimine. "Eestis on praegu 72 protsenti kõigist haridusasutuste töötajatest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud. 15 maakonnast seitsmes on üldharidusvaldkonna töötajatest vaktsineeritud rohkem kui 80 protsenti ja ülejäänud maakondades on see näitaja üle 70 protsendi," märkis Kersna, lisades siiski, et ainuke erand on Ida-Virumaa, kus see näitaja on 59 protsenti.

Laste ja noorte osas on vaktsineerimistempo praegu kõige kiirem. 16-17-aastaste seas on praegu kaitsesüsti saanud 47,1 protsenti, 12-15-aastaste hulgas aga üle 31 protsendi, kusjuures Kersna sõnul tuleb arvestada, et laste kaitsepookimiseks avanes võimalus alles juuni lõpus.

Tartumaal, Viljandimaal, Raplamaal ja Harjumaal on 16-17-aastastest vaktsineeritud pea pooled, Tartumaal aga juba ligi 60 protsenti. 12-15-aastaste vastavad näitajad on madalamad, näiteks Ida-Virumaal vaid 11 protsenti, mujal maakondades 20 protsendi juures.

Kersna sõnul on riik püüdnud haridusasutusi innustada, et võimalikult paljudes koolides oleks avatud vaktsineerimisvõimalus. "Kooliajal alustame koostööd kooliõdedega ja haigekassaga, et jätkuvalt oleks võimalus koolis vaktsiinisüsti saada," ütles Kersna.

Ta märkis, et koolide lahti hoidmiseks kasutataks paljudes riikides ka laialdaselt kiirtestimist. "Eestis oleme teinud põhimõttelise otsuse, et need õpetajad, kes pole erinevatel põhjustel kaitsesüsti saanud ning kellel puudub covid-pass, peavad läbima kord nädalas viirustesti. Nii toimub see koostöös terviseametiga esialgu aasta lõpuni, kui riik tagab haridusasutustele vajalikud testid, ning siis juba vaatame edasi," ütles Kersna, lisades, et see puudutab nii üldharidust, alusharidust, huviharidust kui ka kõrgkoole.

Kersna sõnul on üks oluline ennetusmeede ka hajutatus ning ministeerium saadab reedel haridusasutustele täpsemad juhised, kuidas sügisel koolielu korraldada. Näiteks on soovituslik väiksemate laste osas kasutada niinimetatud mullides töötamist ehk tuleks luua kindlad grupid, kes päeva jooksul koos töötavad ja teiste gruppidega eriti kokku ei puutu. "Laste distantsõppele saatmist me kindlasti ei soovita," rõhutas Kersna.

Maski kandmise soovitus haridusasutustes on neile, kellel puudub covid-pass

Kersna sõnul on oluline pöörata tähelepanu ka ventilatsioonile koolides ja CO2 mõõtmisele. Minister meenutas, et valitsus eraldas lisaeelarvest omavalitsustele 30 miljonit eurot täiendavateks investeeringuteks ja 53 protsenti omavalitsustest rakendas seda raha just koolides ventilatsiooni parandamiseks. "Ühtlasi saadame täpsemad juhised nendele koolidele, kus pole head ventilatsiooni, kuidas olukorda prandada," ütles Kersna, lisades, et 800 haridusasutustest 250-s on selline ventialtsioonisüsteem, mis ei vasta kaasaja nõuetele.