Kiik rõhutas vajadust kaitsta haridusvaldkonna liikmeid

Tema sõnul on kõigi soov, et lapsed saaksid võimalikult nakkusohutult koolis haridust omandada. "Hariduses oleme valitsusega seadnud eesmärgiks eelkõige vanuserühma 16-17 vaktsineerimise, aga loomulikult ka vanuserühmas 12-15 koostöös lapsevanematega, haridusasutustega ja kohalike omvalitsustega vaktsineerimisvõimaluse pakkumise," ütles Kiik.

Tema sõnul on selles vallas vaja heas mõttes tugevat spurti, et tagada vajalik vaktsineerimisvõimalus. "Loomulikult ei saa me kedagi survestada ja eelkõige laste puhul ei tohigi seda teha, kuid tuleb pakkuda võimalust ennast nakkuse eest kaitsta. Ja seda kogu kooliperele ja ka õpilaste vanematele," ütles Kiik.