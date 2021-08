Õpilasmalev peab Saaremaal kokkutulekut

SA Õpilasmalev nõukogu ja Tallinna volikogu esimees Tiit Terik ütles kokkutuleku avamisel noortele, et malevas osalemine on suur rikkus, mis annab kogemusi kogu eluks. «Ühelt poolt teenivad noored taskuraha, kuid veelgi olulisem on töökogemus ja sõbrad, mis malevasuvega saadakse. See on tegelikult teenitud rahast suurem väärtus,» sõnas Terik. «Õpilasmaleva laiem eesmärk on töökasvatus ja sotsiaalse kompetentsi kujundamine. Noortele töövõimaluse ja -kogemuse andmisega panustatakse tulevikku, sest mõne aasta pärast sisenevad needsamad noored ju tööturule.»