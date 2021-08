Rahvusparkides kogunevad noored looduskaitsjad

Kursustel osaleb sadakond 6.-12. klasside loodushuvilist noort rahvusparkide lähipiirkondadest ning laagrid kestavad 10.-20. augustini. Noored on programmi valitud sooviavalduste, õpetajate suunamiste või kursustel varem osalenute soovituste alusel.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo peaspetsialist Krista Kingumets ütles, et kui Alutaguse ja Karula noored kogunevad kodupaiga rahvuspargis, siis Vilsandi noored sõidavad külla Matsallu ning Lahemaa noored Soomaale. Selliseid ühislaagreid korraldatakse juba teist aastat. "Eri rahvusparkide noorte ühine ettevõtmine avardab noorte looduskaitsjate silmaringi, annab teadmisi teistes piirkondades kaitstavatest loodusväärtustest ning tugevdab ka noorte ühtekuuluvustunnet," ütles Krista Kingumets

"Kursuse jooksul õpivad noored loodusretkedel tundma piirkonnale omaseid taime- ja loomaliike, tehakse talgute korras looduskaitselisi töid ja tegeletakse loominguga. Kohalike kultuuriväärtustega tutvumine aitab mõista, kuidas on looduskeskkond inimeste elutegevust piirkonnas läbi aja mõjutanud," rääkis noortele looduskaitsjatele mõeldud ettevõtmiste koordinaator Krista Kingumets. Muuhulgas õpivad kursustel osalejad looduses hakkama saamist ja elupäästva esmaabi andmist.

Matsalu rahvuspargis võetakse ette retki Salevere Salumäel ning Penijõe matkaradadel ning osaletakse paekivipäeval, kus on võimalik kätt proovida paekivist kuivmüüri ladumisel. Õpitakse püüdma ja määrama ööliblikaid, ehitatakse putukahotell ning minnakse kanuudega Kasari jõele kopraid vaatlema. Soomaal aga uuritakse vee-elustikku, matkatakse Toonoja rabasaarele, minnakse kanuuretkele, õpitakse tundma erinevaid samblikke ning osaletakse puutöö õpitoas.

"Kursuste programmi tegevustesse on kaasatud nii erialaspetsialistid kui rahvusparkide kogukond. Lisaks suvisele kursusele toimub igas rahvuspargis vähemalt kaks kahepäevast jätkuseminari, mille osaks on kindlasti ka praktilised looduskaitselised tööd. Selline tegutsemisvorm on parim võimalus meie looduskaitsjate järelkasvu arendamiseks," ütles Kingumets.