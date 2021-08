Soome ülikoolid tahavad kontaktõpet vähemalt esimese ja teise aasta üliõpilastele

Soome ülikoolide rektorite nõukogu Unifi kohtub kesknädalal terviseameti ning sotsiaal- ja tervishoiministeeriumi ekspertidega, et saada ülevaade, millised on võimalikud arengud ja prognoosid sügiseks.

Jyväskylä ülikooli rektor Keijo Hämäläinen selgitas Helsingin Sanomatele, et eesmärk on saada olukorrast ühtne ülevaade, mis samas ei tähenda, et õpet hakatakse kõikides ülikoolides ühtemoodi korraldama. Hämäläineni sõnul sõltub piirangute ulatus iga piirkonna olukorrast, kuid surve kontaktõppe juurde naasmiseks on suur. Ta viitas, et meediastki on näha, et õppurite õppimisvõimaluste ja vaimse tervise pärast ollakse mures.

Samas oldi ülikoolides juba enne suvepuhkuseid veendumusel, et üldine suund peaks olema see, et alles alustavatele üliõpilastele ja ka lõpetajatele püütakse pakkuda võimalikult palju kontaktõpet ja vahetut suhtlust. Näiteks tähendab see, et väiksemaid rühmatöid tehakse teistega koos ja vaid massiloengud toimuvad kas osaliselt või täielikult virtuaalselt. Nii on nakkusohu vähendamiseks Tampere ülikooli avaaktus, mis toimub 7. septembril, lehe teatel virtuaalne ning sarnaselt toimitakse ka massiloengutega.

Soome ülikoolid ei või õppureid vaktsineerima suunata, kuid Helsingin Sanomad vahendab rektorite soovi, et üliõpilaste vaktsineerituse tase kasvaks kiiresti, kuna see aitaks kaasa kontaktõppe naasmisele.