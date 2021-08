Vallavõim andis Kärdla kooli ehituse jätkumisele rohelise tule

Ainsana jäi erapooletuks volikogu esimees Aivar Viidik, kes seni teinud koostööd sotsidega ja valimisliidu Ühine Hiiumaa koalitsiooniga, kuid nüüd on ühinenud Reformierakonnaga.

Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja ütles ajalehele, et nüüd saab vallavalitsus astuda edasisi samme ning lähiajal sõlmida lepingu hankel välja valitud ehitajaga. Tasuja lisas, et vallavalitsus loodab Kärdla uue koolimaja valmis ehitada ühe aastaga.

Vallavalitsus põhjendas valla omaosaluse suurendamise vajadust kallinenud ehitushindadega ja tegi volikogule ettepaneku katta see lisalaenuga.

Arusaamisele, et Kärdla põhikoolile on vaja uut hoonet, tuli peale seda, kui 2016. aastal Hiiumaa riigigümnaasiumi hoonet ehitades selgus, kui kehvas seisus on 1970. aastatel valminud koolimaja. Otsuse kasutada riiklikku koolivõrgu ümberkorraldamise toetust uue Kärdla põhikooli ehituseks tegi 2017. aastal ametist lahkuv volikogu niiöelda kaheteistkümnendal tunnil.