Põhja-Tallinna linnalaagris osaleb 160 noort

“Tasuta linnalaager on suurepärane viis tegusalt koolivaheaega sisustada. Linnalaagris luuakse häid tingimusi nii loominguliseks tegevuseks kui sportimiseks, samas on noortel võimalus tundma õppida oma kodukohta. Plaanis on ka muuseumide külastused ja väljasõit Tallinnast kaugemale,” ültes Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja Manuela Pihlap.