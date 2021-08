Tarvastu gümnaasium ja Saarepeedi kool said uue direktori

Karl Kirt on sündinud ja kasvanud Mulgimaal Tõrva vallas. Karl on õppinud Tallinna Ülikoolis riigiteaduseid ning Tartu Ülikoolis kultuurikorraldust. Ta omab mitmekülgset töökogemust riigi haridus- ja noorteametis, Eesti noorsootöö keskuses, Valga vallavalitsuses ning erinevates raadiojaamades.

Tema kirgedeks on võrkpall ja raadiotöö. Ta peab tähtsaks meeskonntööd ning usub, et Tarvastu gümnaasiumist saab kool, kus noor ei omanda mitte ainult õpikutarkusi, vaid saab neid ka rakendada erinevates mitteformaalsetes tegevustes. Tema hinnangul on Tarvastu gümnaasiumil olemas kõik eeldused, et paista kaugemale silma, kui ainult enda kogukonna sees.

Egle Sild on pärit Viljandist ning omandanud Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala ja hiljem lõpetanud hariduskorralduse magistriõppe. Ta on tegutsenud Saarepeedi koolis alates 2016. aastast nii õpetajana, ringijuhendajana kui ka õppejuhina ning on eelnevalt juhtinud ka Suure-Jaani noortekeskust. Egle armastab mängida saksofoni ja klaverit ning tema hobideks on lugemine, muusika loomine ja reisimine.