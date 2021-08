Kaitseväe akadeemias alustasid õppetööd uued põhikursused

"Tere tulemast stardipakkudele, head kamraadid! Ma olen uhke, et nii paljud teist on valinud enda teostamiseks tegevväelase raske tee, mis kujutab endast takistustega maratonijooksu. Ärge heituge, sest vanemate kolleegidena teeb akadeemia meeskond kõik selleks, et teie algus oleks võimalikult sirge, selge ja jõukohane. Keskenduge oma õpingutele ning järgige vanemate kamraadide õpetusi, sest need kaks asja aitavad teil fookuse hoida seal, kus see õigel hetkel peab olema. Kõik muu laheneb juba iseenesest," ütles kaitseväe akadeemia ülem kolonel Vahur Karus tervituseks uutele kadettidele.