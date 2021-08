SEB pangast saab esmaspäevast taotleda õppelaenu

Peagi algava õppeaasta õppelaenu maksimaalmäär on 2500 eurot, intressimäär on 5 protsenti laenujäägilt aastas ja lepingu sõlmimine on tasuta. Lühema kui üheksakuulise õppekava alusel keskhariduse baasil kutseõppes õppijad saavad laenu poole maksimaalmäära ehk 1250 euro ulatuses, teatas pank.