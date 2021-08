Haridusministeeriumi kantslerina alustab tööd Vinter-Nemvaltsi

Valitsus kiitis juuli keskel esmalt heaks ettepaneku vabastada ametist haridus- ja teadusministeeriumi kantsle Mart Laidmets tema enda algatuse alates 8. augustist.

Seejärel kiitis valitsus heaks ettepaneku nimetada ministeeriumi endine alus- ja põhihariduse, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts ministeeriumi kantsleri ametikohale alates esmaspäevast.

«Mul on erakordselt hea meel, et just Kristi Vinter-Nemvaltsist saab haridus- ja teadusministeeriumi kantsler. Ta on pühendanud haridusele kogu oma senise karjääri ning tunneb hästi alus-, üld- ja kõrgharidust, aga ka noorte- ja teadusvaldkonda,“ ütles minister Liina Kersna. „Minu ootus on, et ministeerium oleks koostöine, sõbralik, asjatundlik ja lahendustele orienteeritud partner haridus- ja teadusmaailmas tegutsejatele. Kristi isikuomadused toetavad neid eesmärke suurepäraselt,» ütles Kersna.

Kantsleri kandidatuuri kiitis heaks ka riigikantseleis tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

Vinter-Nemvaltsi sõnul on haridus- ja teadusministeeriumil väga suur vastutus, et kogu ühiskond oleks valmis pidevalt õppima ja omandama uusi oskusi. «Olen tänulik võimaluse eest sellisel tasemel Eesti haridusse panustada ning minu eesmärk on tagada, et meie inimesed saaksid parima võimaliku hariduse ning et nende võimete arendus oleks parimal viisil toetatud,» ütles Vinter-Nemvalts.