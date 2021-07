Järvamaa KHK on nii lahe kool, et sinna tullakse rõõmuga nii uuele ringile kui ka õpetama!

„Esimesel aastal olin ikka suhteliselt ebakindel, et kas ma oma nooruse tõttu sobin üldse õppejõuks. Aga mida aeg edasi, seda enam mõistan, et see ongi mu kutsumus. Ühelt poolt meeldib mulle õpetada ja teisalt just põllumajanduse eriala, sest see on hingelähedane,” räägib Kristjan. „Lisaks väike vaheldus ning alternatiiv minu tööle taluettevõttes, kus kasvatame lihaveisi. Kunagi ei tea ette, kuidas väiketalul läheb ning seega on ju suurepärane, et mul on olemas alternatiivne amet.”

Kuigi õpetajana läbib Kristjan erinevaid koolitusi, tahaks ta meelsasti veel Järvamaa Kutsehariduskeskuses mõnda eriala omandada. „Kui vaid aega oleks, siis huvitaks mind loomaarstiabilise, linnu- ja lambakasvatuse teemad... Aga hetkel olen rahul elukesteva õppega, sest õpetajana pead olema valmis pidevateks muutumisteks ja enesearenduseks. Tänu sellele, et olen praktik-tegevettevõtja, suudan ka igapäevalu puudutavaid küsimusi paremini edasi anda.”

Veiko: meie kool on kui väike üksmeelne kogukond

Veiko Vahesalu FOTO: Järvamaa kutsehariduskeskus

Veiko Vahesalu lõpetas kalakasvataja 4. taseme eriala 2017. aastal ning kuna ta on tööl koolis alates 2015. aastast, sattuski ta ka edasi õpetama vastavat eriala. Täna töötab ta kutsehariduskeskuse kalanduse eriala juhtõpetajana/praktikajuhendajana. JKHK kalanduse praktikabaasiks on RAS ehk korduvkasutusega vesiviljeluse süsteem, sisetingimustes vesiviljelussaaduste kasvatamine.

Varasemalt on Veiko lõpetanud Eesti Maaülikoolis mehhaniseerimise eriala mehaanikainsenerina, töötanud päästeametis päästjana ning maksu- ja tolliametis inspektorina. Lisaks on ta viimased 20 aastat töötanud tolliagendina oma firmas.

„Järvamaa kooli juures meeldib mulle väga see, et õppe- ja praktikabaas on kaasaegsed. Kool on õppija suhtes väga paindlik ja arvestab õpilase vajadusi. Õpilaskodud on kaasaegsed ja turvalised. Eriala õpetavad oma ala spetsialistid,” loetleb Vahesalu. „Koolis õppimise ajal tekib kaasõpilastega selline hea klapp, et lahkudes ehk siis pärast lõpuaktust tekkis selline tühi tunne, et kas tõesti on kõik läbi ja me ei saagi enam kokku. Õnneks olen ma koolis edasi ja meid saab külastada.”