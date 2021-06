FOTO: Tallinna Polütehnikum

See on vist igakevadine kõige populaarsem küsimus, mida Tallinna Polütehnikumi vastuvõtukomisjonilt küsitakse, suust suhu linnalegendina edasi antakse ja vaikselt kuluaarides ning leheservadel sahistatakse.

Oleme kokku pannud väikese juhise uudishimulikele, kelle unistuste hulgas on Tallinna Polütehnikumi sisse saamine, seal õppimine ja siis ka edukalt lõpetamine.

1. Alustuseks on hea uurida Tallinna Polütehnikumi veebilehte: www.tptlive.ee/sisseastujale.

Meil on hea meel, et oled otsustanud inseneeria, infotehnoloogia või meediatehnoloogiate kasuks. Koolis on kolm erialaosakonda, milles pakume õppimisvõimalusi nii erineva vanuse kui ka haridustasemega õppijale.

Energeetika ja automaatika erialaosakonnas saab õppida nendel olulistel erialadel, mis aitavad elu lihtsamaks muuta: sisetööde elektrik ja automaatik. Me ju ei kujutaks ette elu ilma elektrita ning meile meeldivad asjad, mis avanevad nupust vajutamisega, lihtsalt automaatselt. Kõigile nendele, kes tunnevad end elektritöödes juba koduselt, pakume võimalust õppida jätkuõppes jaotusvõrgu elektrikuks või siis juba 5. kutsetasemel – kutseeriharidusõppes.

IT ja telekommunikatsiooni erialaosakond teeb tihedat koostööd Kutsehariduse IT akadeemiaga ning õppima on oodatud kõik need, kes teavad, et tarkvaraarendaja töö nõuab kannatlikkust, matemaatilist taipu, loogilist mõtlemist ja meeskonnatööd, IT süsteemide spetsialist oskab lahendada keerulisi IT probleeme, on kaasamõtleja ning hea suhtleja. IT akadeemia õppekavadel on lisaks erialaõpingutele ka suur rõhk emakeelel/riigikeelel, inglise keelel ja kohe kindlasti matemaatikal. Head tulemused riigieksamitel annavad võimaluse jätkata juba õpinguid kõrgkoolides. IT akadeemia kohta leiad laialdasemalt infot IT akadeemia koduleheküljelt.

Kui Sa tahad nüüd pisut mõelda, siis tegelikult on IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonnas veel kaks väga ägedat eriala: telekommunikatsiooni nooremspetsialist või elektroonikaseadmete tehnik. Telekommunikatsioon on hea stardiplatvorm neile, keda kõnetavad erinevad sidekanalid ning kellele meeldib tv-, video- ja helitehnika. Elektroonika päralt on tulevik, sest elektroonikat leiab igalt poolt – laulvatest õnnitluskaartidest kuni kosmosetehnoloogiani. Nende erialade kohta võid juurde lugeda valdkonda populariseerivalt veebilehelt elektroonik.ee.

Meedia erialaosakonnas õppides saad hea sissevaate meediamajade tehnilisse poolde, trükistest taskuringhäälinguni. Visuaalmeedia spetsialist keskendub pildile ja helile, multimeedia spetsialist veebilehtedele ning trükitehnoloogia (printmeedia spetsialist) trükistele ja nende väljanägemisele. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on pannud kokku toreda ja inforohke veebilehe: Tule ja trüki. Meedia osakonnas saab õppida ka põnevatel ja väljakutsete rohketel fotograafia, teleoperaatori või lavavalgustehniku erialadel.

2. Vaatame pisut ringi

Meil on hea meel, et selleks hetkeks tunned Sa huvi nii mõnegi meie koolis õpitava eriala vastu. Tallinna Polütehnikum on just õige kool Sinu jaoks, sest sind ju huvitab inseneeria, infotehnoloogia või meediatehnoloogia. Nüüd on hea mõte teha ka väike virtuaalne ringkäik koolis: Tallinna Polütehnikumi virtuaaltuur.

3. Elust enesest

Vaata ka ühe noormehe lugu:

Nagu viimases klipis soovitati, on nüüd paras aeg naasta kooli veebilehele www.tptlive.ee ning alustada sisseastumisavalduse täitmist. Kuid selleks, et kõik ladusalt läheks ….

4. … tasub ära vaadata juhendklipp, kuidas käib avalduse täitmine:

Keerulisem osa on nüüd seljataga!

Selleks, et Sa saaksid asuda õppima just soovitud erialal, ootavad Sind peale avalduse täitmist ees elektroonilised testid, ikka arvutis.

Kui Sul on põhiharidus ja tahad jätkata päevases kutsekeskharidusõppes, siis esimene test on üldteadmiste test, mis koosneb kolmest osast: reaalteadused (matemaatika, füüsika, keemia, loogika, tehniline mõtlemine, tähelepanu), eesti keel ja inglise keel. Kui oled esimese testi ära teinud, ootab Sind ees erialatest, milleks ei ole Sul vaja varaseimaid erialaseid teadmisi, kuid püsivust, hoolsust ning mõtlemisoskust. Sisseastuja viimaseks ülesandeks on Teamsi-vestlus vastuvõtukomisjoni liikmetega, et veenda neid, et just Sina oled Tallinna Polütehnikumi jaoks väga sobiv õpilane.

Kui Sul on keskharidus, siis ootab Sind ees vaid nupukust nõudev erialane ülesanne (ei nõua eelteadmisi) ning vestlus vastuvõtukomisjoni liikmetega.

Ennekõike soovitab vastuvõtukomisjon:

Olla veendunud, et valid just Sulle sobiva eriala;

Omad tahet õppida esimesest päevast alates;

Oled uudishimulik, koostööaldis ja heatujuline.

Kindlasti vaata meie tegemisi ka kooli Facebooki lehelt. Piilu TPT TV leheküljele, kust leiad infot nii kooli filmifestivali kui ka kutsevõistluse Prin(t)ouch kohta. Tulles meile õppima, leiad eest toimiva õpilasesinduse, mitmed põnevad huviringid ning õpilaskodu neile, kes õpivad päevaõppes ning kellel on igapäevaselt kooli sõitmiseks pikk tee ja palju kilomeetreid.