Kuressaare Ametikoolis giidi erialal õppiv Ave: soovitan elukestvat õpet kõigile!

„Idee just giidi eriala õppida tuli tegelikult kaudselt mu tööst. Kuna ajateenijate puhul on üks oluline suund isamaaline kasvatus, mis hõlmab Eesti muuseumite külastusi, tundus põnev ja hariv jätkata samas suunas. Hakkasin uurima, kus võiks giidiks õppida ning leidsin Kuressaare Ametikooli,” meenutab mullu kaheaastase giidiõppe lõpetanud Ave. „Helistasin info saamiseks kooli ja turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu rääkis mu heas mõttes ära: ta oskas välja tuua giidi ala head ja huvitavad pooled ning olingi müüdud!”

Viikingitele pühendatud giidide konverents. FOTO: Erakogu

Siiski olid Avel teatud kahtlused: esiteks, et ta üldse enam oskab õppida ja kas midagi meelde ka jääb? „Kartsin ka seda, et olen kindlasti grupis kõige vanem ja teised kõik on otse koolipingist. Aga ei olnud üldse nii, meil oli mõnus täiskasvanute grupp ning täiskasvanute õpe on hoopis midagi muud, kui mäletasin põhi- ja keskkoolist. Soovitan elukestvat õppimist igale inimesele sajaga! Õppeprogramm on suunatud täiskasvanud ümberõppijale, õppejõud on nii mõistvad ja paindlikud. Arvestatakse, et lisaks koolile tuleb inimestel jagada enda töö ja perekonna vahel.”

Kuigi Ave ise elab mandril, ei peljanud ta ka kooli kaugust. „Esiteks kõnetab mind Saaremaa oma omanäolisusega, see on koht, kuhu tahan alati tulla. Tahtsin majutuda õpilaskodus, aga üks sõbranna kutsus mu enda juurde elama õppimise ajaks ning nüüd on mul lisaks mandri-perele ka Saaremaa pere!” muigab naine. „Ja vahemaa ei mängi mingit rolli, kui õppimine on nii nauditav. Olen Saaremaale sõitnud nii bussi, lennuki kui ka enda autoga.”

Õppeained on põnevad alates inglise ja soome keelest ja reisikorraldusest kuni kultuuriloo ja arhitektuuri ajalooni. Ave sõnul on vahva oma teadmisi praktiseerida perekonna ja sõprade peal, näiteks rääkida neile, mida tähendavad balustraad, piaal ja pilaster. Lisaks sai ta tänu heale õppeedukusele käia Erasmuse programmi kaudu 4-nädalasel praktikal Küprosel, kus nad „giidisid” Itaalia noori.

„Õppimine avardab silmaringi igas vanuses. Kool toob su ellu palju uusi ja huvitavaid inimesi oma põnevate elulugudega. Neist saavad sinu uued sõbrad, kaaslased, toetajad. Elu nendega ja nende inimeste keskel on väärtus omaette,” sõnab Ave. „Arvan, et giidi ala on just see minu suund. Eriti meeldib mulle töötada looduses ja lastega. Ootan põnevusega sügist, mil hakkan taas õppima. See tõotab tulla sama põnev ja elumuutev! Olen Kuressaare Ametikoolile väga tänulik.”

Mõni palm on küll väiksem, aga paraku on pandeemia jätnud kängu ka paljud ettevõtted ja nii kohtas Ave muude äride hulgas hotelle, mis oma hiilgust veel vaid arhitektuuri poolest kiirgavad. FOTO: Erakogu

Giidi õppekaval on spetsialiseerumine kultuuri- või loodusgiidiks. Õpitakse giiditööd, reisisaatjatööd, kultuurilugu, turismi aluseid, võõrkeeli, suhtlemist, loodust, turundust, turismiettevõtlust, aktiviseerivaid tegevusi jne. Õppetöö on hästi praktiline ja selle käigus kavandatud ekskursioonidel tutvustavad õpilased vaatamisväärsusi, vahendavad loodust ning jagavad teavet ekskursiooniprogrammide ja teenuste kohta.

Kuressaare Ametikool avab sügisest 33 õpperühma, neist kolm täiesti uut trendikat eriala

Kuressaare Ametikoolis on sisseastumisavalduste vastuvõtt alanud. 33 pakutava õppekava hulgas on kolm sellist, mida ametikoolis pole varem õppida saanud – müügiesindaja, nahkkäsitöö valmistaja jätkuõpe ning eelmainitud loodusgiidi eriala. Kõik kolm on 5. taseme ehk kutseeriharidusõppe õppekavad.

Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk nendib, et kutseharidus on täiskasvanute hulgas iga aastaga järjest populaarsem ning koolis on juba mitu aastat tsükliõppes rohkem õppijaid kui päevaõppes. 2020/21 õppeaastal olid 61% õppijaist 20-aastased ja vanemad, kusjuures õppureid on vanuses kuni 71 aastat. Kutseharidus annab võimaluse teha teoks unistused õppida selgeks uued praktilised oskused ning uus eriala võimaldab leida lisateenistuse või uue ja tasuvama töö ning aitab kasvatada enesekindlust. Seejuures on ametikoolis õppimine tasuta ja Kuressaare Ametikooli lõpetaja saab diplomi koos kutsetunnistusega.

Praktikavõimalus välisriikides

Ametikool pakub võimalust sooritada praktika välisriikides. Erasmus programm tasub õppijate sõidu- ja elamiskulud. Lisaks on õppijatel võimalik taotleda põhitoetust ehk stipendiumi. Raske majandusliku olukorra puhul saab taotleda eritoetust. Õppijatel on Haigekassa kindlustus.

Küprosel Paphose vana merekindluse juures koos itaalia noortega. FOTO: Erakogu