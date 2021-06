Koostöine õpetamine, koosõpetamine ehk pesaõpe Tallinna Teeninduskoolis

Pesapäev algab sissejuhatusega, kus on korraga kõik õpilased ja vastava teema õpetajad. Sissejuhatuse eesmärk on päev sisse juhatada ja aga meenutada, mis on siiani tehtud. Sissejuhatus on ka üks võimalus aidata kaasa päeva mõtestamiseks ja eesmärgistamiseks. Pärast seda liiguvad õpilased „pesadesse“ – iga õpetaja veab oma pesa, kus õpetaja käsitleb vastavat teemat. Õpetamismeetodite valik pesades aitab kaasa sellele, et õppimine oleks tõhus ning õppimise käigus saaksid õppijad lisaks erialastele teadmistele arendada ka suhtlemisoskust ja koostööd nii kaaslastega kui õpetajatega.

Õppijate tagasiside pesaõppele on valdavalt väga positiivne. Nad tõid välja, et selline viis õppida on huvitav, mitmekesine ja annab võimaluse erineval moel õppida. Õpilased, kelle koostööoskused ja suhtlemisoskused on nõrgad, leidsid küll, et neil on sellise õppimisviisiga raske kohaneda, kuid mõistsid, et see on nende arengukoht, mitte metoodiline viga. Lisaks on koostöise õpetamise ja mentorluse kaudu muutunud õpetajate hoiakud koosõpetamise suhtes positiivsemaks – neist on saanud eestvedajad.