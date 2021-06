Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK) on Eesti tipptehnoloogia-kutseõppeasutus, kus õpetatakse igas mõttes tulevikualasid nagu mehhatroonika, robootika, robotitehnika ning tööstusinformaatika. Kooli tehnoloogiadirektori Eduard Brindfeldti sõnul on selliste spetsiifiliselt tehniliste ametite omandamine oma tuleviku kindlustamine põneva, areneva ja hästitasustatud tööga.

„Täna on noorte seas väga populaarne IT ja meiegi koolis täituvad need grupid kiiresti, ent sageli ilmneb õhinaga trendikas valdkonnas õppima asuvatel noortel suur probleem – selle erialaga kaasnevad igavad ja keerukad matemaatika, loogika ja programmeerimise alused. Tegelikkuses tasub mõelda, et IT on samasugune tugiala nagu majandus või keeleoskus, millega üksi ei tee midagi ära. Ehk oleks mõttekas spetsialiseeruda millelegi konkreetsele?” annab Brindfeldt nõu.

FOTO: Tallinna Tööstushariduskeskus

TTHK mehhatroonika ja teiste tehniliste alade lõpetajate vastu on läbi aegade olnud huvi ettevõtjate poolt nii suur, et kuigi igal aastal lõpetab umbes 100 mehhatroonikut, on nad kõik leidnud endale töökoha juba praktika käigus ega jõuagi nii-öelda vabale turule. Brindfeldt nendib, et kutseõpilasi võiks olla julgelt rohkem. „Tänane kutseharidus ei ole kindlasti kergema tee valimine, sest õppija peab saama hariduse ja eriala sama ajaga, kui gümnaasiumiõpilane ainult üldhariduse. Samas riigieksamiteks peavad mõlemad olema ühtmoodi valmistunud.”

FOTO: Tallinna Tööstushariduskeskus

Kutsehariduse tase ja maine on tema sõnul aastatega oluliselt tõusnud, millele on aidanud kaasa koostöö teiste koolide ja ettevõtetega. Näiteks TTHK teeb tihedat koostööd TalTechi, Tallinn Tehnikakõrgkooli, Cleveroni Aladeemia ning teiste tehnoloogiaõppe esirinnas olevate asutustega. Kooli visioon aastaks 2025 on olla uuenduslik ja tööturu vajadustele suunatud elukestva õppe keskus, mis pakub konkurentsivõimelist kutseharidust ning elukestva õppena koolitada tööandjate vajadusi arvestavaid oma ala spetsialiste nii esma-, täiend- kui ümberõppes.

Mida tähendab mehhatroonika, mis tööd teeb robotitehnik ja kes on tööstusinformaatik?

Mehhatroonika = mehha(anika) + (elek)troon(ika) + (informaat)ika ning see on mehhaanika, elektroonika ja arvuti koostoime. Mehhatrooniku peamine tööülesanne on mehhatrooniliste seadmete, süsteemide ja alamsüsteemide koostamine, kasutamine ja testimine.

Roboti operaatori tööülesandeks on tööstus- ja liikurrobotite alamsüsteemide koostamine, kasutamine ja testimine, kindlustamaks nende tõrgeteta toimimise. Iga päev lisandub turule tootmis- ja tööstusettevõtteid, mis kasutavad erinevat tüüpi roboteid. Robotitehniku peamine ülesanne on tööstus- ja olemerobotite hooldus ning remont.

FOTO: Tallinna Tööstushariduskeskus

Tööstusinformaatikud loovad, arendavad ja haldavad arvutivõrke kui ka tööstusvõrke, telekommunikatsioonisüsteeme, andmebaase, tootmissüsteemide seadistamist ja programmeerimist, kasutusele võtmist ja testimist jms. Tööstusinformaatikul on võimalus tööle asuda kõikides tööstus- ning tootmisettevõtetes, kus on kasutusel tänapäevased infotehnoloogilised lahendused.

Masinatööstus vajab tänapäeval palju oma ala spetsialiste, olgu ta siis keevitaja, koostaja või metallilõikepingi operaator. Just viimased on väga nõutud tööjõud metallivaldkonna ettevõtete jaoks. TTHK-s saab õppida näiteks arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepinkide operaatoriks ja keskhariduse baasil CNC lehtmetalli töötlemispinkide operaatoriks. Tööpinkide operaatori eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Osa lõpetajatest asub tööle tootmis- või tööstusettevõttesse, teine osa avab aga hoopis oma töökoja ning alustab ettevõtlusega.

FOTO: Tallinna Tööstushariduskeskus

Sisseastumine TTHK erialadele on alanud. Põhihariduse baasil kandideerijad saavad avaldusi esitada kuni 1. augustini ja keskhariduse baasil kandideerijad kuni 8. augustini 2021.

Tallinnas Sõpruse puiestee 182 asuv TTHK on regiooni suurim kutsehariduskool, kus on võimalik omandada tipptasemel kutseharidust iluteeninduse-, infotehnoloogia-, kaubanduse-, logistika-, mehaanika-, rõiva- ja transporditehnika valdkonnas. Valikus on enam kui 30 huvitavat eriala, mis kõik on kaasaegselt rakendatavad ja tööturul tõelise nõudlusega. Siit leiab kindlasti valdkonna, mis Sind tõeliselt huvitab!