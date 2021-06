Valgamaa Kutseõppekeskus on Eestis ainus inglise keeles õpetav kutsekool

„Meie kooli erialade valik on lai ja iga inimene leiab õppimiseks eriala olenemata tema haridustasemest,” ütleb Valgamaa Kutseõppekeskuse arendusjuht Hiie Taniloo. „Kui õppija ei tea, mida ta õppida soovib, pakume selle väljaselgitamiseks uut kutsevaliku õppekava, mis on aitab selgust saada ning teha enda jaoks parima valiku. Koostöös Valga valla koolidega pakume karjääriõpetust põhikoolide 9. klassidele, kes käivad meie majas seitse korda õppeaasta jooksul.”

Ta lisab, et iga eriala oma omamoodi eriline. Näiteks mootorsõidukitehniku (kutsekeskhariduse) õppekavas õppijal on võimalik omandada B-kategooria juhiload ning puidutöötleja õppekava, millel õpivad toimetuleku õpilased, toimub Urvaste Koolis. Lapsehoidja õppekava on võimalik õppida üle Eesti, koka kutsekeskhariduse õppekavast on 10% õppest e-õpe ning sellest sügisest koos tööandajaga avatava õppekava raudteeveeremi lukksepp õppepäevad hakkavad osaliselt toimuma Lätis Daugavpilsis.

FOTO: Valgamaa Kutseõppekeskus

Tänase seisuga õpib Valgamaa Kutseõppekeskuses 610 õpilast. Sügisest õpilaste vastuvõtu arvu on Taniloo sõnul keeruline prognoosida, kuid loodetakse tervitada vähemalt 200 uut õpilast. Sisseastumine juba käib ja kestab kuni 15. augustini. Kõik info vastuvõtu kohta on leitav internetis, aadressilt poppkool.ee

Hariduse nõudeta õppekavadel õppimiseks on oluline läbida vestlus. Põhihariduse baasil õppima asumiseks esitab õpilane lisaks veel tunnistuse ja põhihariduse hinnetelehe. Töökohapõhised õppegrupid vestluses ei osale – olenevalt hariduse nõudest esitatakse tunnistus ja hinneteleht. Lapsehoidjad, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna õpilased ning inglisekeelsed logistikud esitavad vähemalt keskharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe. Inglise keelsele õppekavale õppima tulijad läbivad samuti vestluse.

Suur praktikabaas ja võimalus sooritada praktika välismaal

Valgamaa Kutseõppekeskusel on moodne õpilaskodu, mis asub kohe koolimaja kõrval. Koolis tegutseb koos gümnaasiuminoortega segarahvatantsurühm Piiripealsed. Koolil on väike jõusaal, mida saab talvisel perioodil kasutada. Lisaks alustab uuel õppeaastal päris mitu huviringi, kus õpilased pärast koolitunde aega veeta saavad.

Üheks oluliseks tugevuseks peab Taniloo aga koolil väga suurt praktikabaasi, mille raames tehakse koostööd väga erinevate ettevõtetega üle Eesti, näiteks Aasta Auto AS, Tartu Ülikooli Kliinikum AS, AS Hoolekandeteenused, AS Smarten Logistics, Amserv Auto AS, AS GMP Grupp, UPM-Kymmene Otepää AS jt. Kool teeb valdkonnapõhist koostööd ettevõtetega, iga-aastaselt toimuvad valdkonna ja ettevõtete koostööpäevad, kus arutatakse valdkonna arengut ja leitakse ühiskohti.

Samuti on õpilastel võimalik sooritada ettevõtte praktika välismaal Erasmus+ projekti raames. Tihe koostöö on koolil sõpruskooliga Vilnius Automechanikos ir verslo mokykla, kus Valga kooli mootorsõidukitehniku eriala õpilased õppimas käivad.

Tõusvas trendis on logistiku eriala

Väga tihe koostöö on koolil Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühinguga, kes aitab koolil hoida logistika eriala tipptasemel. „Logistika on valdkond, mis hõlmab endas olulisi teadmisi, mida on võimalik rakendada kõikides ettevõtetes sõltumata nende tegevusalast. Piiratud on arusaam, et logistika on vaid transport ja sellega seotud teemad. Suurimad sektorid, kuhu logistika eriharidusega inimesed oma teadmisi saavad edukalt rakendada, on turismi- ja tootmissektor,” räägib Taniloo.

Valgamaa Kutseõppekeskuses saab hetkel õppida logistika valdkonnas viiel õppekaval

l logistik, rahvusvaheline õpe

l veokorraldaja-logistik, kutsekeskhariduse õpe

l raudteeveeremi lukksepp, töökohapõhine õpe

l laotöötaja, töökohapõhine õpe

l veokorraldaja-logistik, töökohapõhine õpe

„Logistik on hea suhtleja ja võõrkeeli valdav ning meeskonnatööle orienteeritud loovspetsialist. Probleemidele lahenduste pakkujana on tegemist nõutud ning hästi tasustatud elukutsega, mis teeb selle õppijate seas populaarseks,” lisab Taniloo. „Ja lõpetades Valgamaa Kutseõppekeskuse Logistik tase 5 rahvusvahelises rühmas, avaneb suurepärane võimalus edasi liikuda kõrgkooli õpingutes tasemele 6 nii Eestis kui ka välismaal.”