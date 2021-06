Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massöörid saavad põhjalikema väljaõppe

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava juhtivõpetaja Aleksandra Vähi sõnul on massööri õppekava ehitatud üles nii, et põhjalikult oleksid kaetud nii teooria kui ka praktika. „Õpetame anatoomiat, füsioloogiat, haiguseõpetust, kinesioloogiat ja teisi valdkonnaga seotud teoreetilisi aineid, mis loovad tugeva aluse praktilisele õppele,“ selgitas Vähi. „Massaažiliike õpetame mitmesuguseid, näiteks klassikalist, ravi-, lümfi-, spordi-, laste- ja reflektoorset massaaži. Väga suur rõhk on aga ravimassaažil, mis lähtub kliendi tervislikust seisundist ja diagnoosist, millega massöör peab oskama arvestada, et klient saaks massaažist oma tervisele kasu, mitte kahju.“

Praktikaid on kaheaastases õppes kokku kolm – ainult esimesel semestril ei käida praktikal. Teistest semestritest kulub pool teooriale ja pool praktikatele. Esimene praktika toimub spaades, et harjutada klassikalist massaaži. Teise aasta esimene praktika tehakse ideaalis kliinilises keskkonnas, näiteks haiglas, kus harjutatakse diagnoosi- ja probleemipõhist massaaži. Lõpupraktika toimumise koha osas annab kool õppuritele vabad käed: õppurid on praktikat teinud nii heaolukeskustes, tervishoiuasutustes kui ka spordivõistkondade juures.

Õpe lõpeb kutseeksamiga ning õppuritel on seega võimalus saada tähtajatu kutse, mis annab tulevaseks tööks kvaliteedimärgi. Õppe läbinud massöörid on oodatud tööle spaadesse, taastusravi osakondadesse, spordiklubide juurde ning nad omavad ettevalmistust massaažiteenuse pakkumiseks eraettevõtjana. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on massööriks õppimine tasuline, kuid arvestades tundide hulka, on hind üks Eesti soodsamaid. Õpitakse tsükliõppena ehk kolm päeva üle nädala.

„Meil on väga kõrged standardid ja massööriõppe avamise üks põhjus oligi 2016. aastal see, et tõsta üldist massööride taset Eestis. Massöör peab oskama näha laiemat pilti ning teadma oma pädevuse piire,“ ütleb Vähi. „Õppima on oodatud kõik keskharidusega huvilised. Meie plussidena võib lisaks sisukale õppele välja tuua modernse varustuse ja avarad praktikaruumid ning valdkonnas kõrgelt hinnatud ja väga toetavad õppejõud.“

Avalduste vastuvõtt on alanud!

Lisaks ootab Tartu Tervishoiu Kõrgkool suvisel vastuvõtul kandideerima magistriõppes terviseteaduse õppekavale, rakenduskõrgharidusõppes õe, ämmaemanda, füsioterapeudi, bioanalüütiku, tervisekaitse spetsialisti ning radioloogiatehniku õppekavadele. Sealjuures alustavad radioloogiatehnikud õpet nii Tartus, Virumaal kui ka Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla juures. Kutse saab omandada massööri, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hooldustöötaja ja erakorralise meditsiini tehniku õppekavadel.

Massööriks kandideerimisel arvestatakse gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet, vastuvõtt toimub nende põhjal tekkinud paremusjärjestuse alusel.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonijuht Jaanika Niinepuu nendib, et füsioterapeudi õppekava on kõrgkooli kõigi aegade populaarseim, aga ka kutseõppe erialad on menukad. „Tagasisidet küsides ütlevad meie õppijad, et neile meeldib kooli kaasaegne õpikeskkond ja professionaalsed õppejõud, kellest suurem osa on oma valdkonna praktikud. Samuti on õppurite jaoks olulised head töö leidmise võimalused, võimalus tulevasel tööl teisi aidata ning see, et tegemist on mõnusa, väikese, hubase kõrgkooliga."

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava juhtivõpetaja Aleksandra Vähi ja massööri õppekava õppur Margus Merila. FOTO: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

„Minu jaoks oli Tartu Tervishoiu Kõrgkool valikus juba pärast gümnaasiumi lõppu, kuid kuna ma valitud erialale sisse ei saanud, läksin õppima hoopis kokandust. 9 aastat hiljem tekkis tahtmine midagi uut õppida ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool pakkus huvitavat eriala. Ajendas soov õppida midagi uut ja hiljem nende teadmistega inimesi aidata. Siin koolis on parimad õppejõud! Alati abivalmis ja väga vastutulelikud. Õppimine on jõukohane ka töö kõrvalt ja praktiline õppetöö algab selles koolis kohe.“

Margus Merila,