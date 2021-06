Rakvere Ametikooli juht: kutse õppimine on põhikooli lõpetaja jaoks rutiinist väljatulek

Rakvere Ametikoolis õpetatakse erinevates õppevormides, näiteks on esindatud töökohapõhine ja sessioonõpe ning muuhulgas näiteks antakse üldharidust mittestatsionaarselt ehk kaugõppena. „Kõige enam, 60-70% meie õpilastest on aga põhikoolijärgsed õppurid, kes on mõistnud, et ametikool on hea võimalus ühildada gümnaasiumihariduse saamine kutse omandamisega,” ütleb Rooba. Vastuvõtt Rakvere Ametikooli kestab kuni 27. juunini.

Eriala valitakse koolijuhi sõnul tavaliselt kas sõprade soovitusel või reklaami peale. „Aga meie soov on, et noorel läheks silm valitud eriala peale särama. Kes aga tõesti ei tea, mida õppida, saab esimese aasta õppida pisikeses kutsevaliku õppekava grupis, kus saab proovida erinevaid erialasid ning konsulteerida enne valiku tegemist kutseõpetajatega. Tugeval järjel on meil ka erivajadustega õpilastele võimalused – pisem grupp ja toetav tugimeeskond aitavad kõigil leida sobiva eriala.”

Julgelt 50% õppetööst moodustab praktika. Esimene aasta tehakse praktilist tööd koolis, teisel ja kolmandal aastal ettevõtetes. Õpilase iseseisvumise huvides annab kool ette praktikavõimalused ning õppija töö on leida endale sobivaim praktikakoht. „Muidugi aitame neid noori, kes hätta jäävad. Ja täiesti harukordne võimalus on teha praktikat välismaal – Saksamaal, Itaalias, Hispaanias. Tänu meie headele koostööpartneritele oleme saanud saata noori välismaale ka koroonatingimustes,” kõneleb Rooba. „Kokku saadame aastas välismaale praktikale tippettevõtetesse 50-60 noort, kuid rahastust oleks tegelikult rohkemakski. See toitlustusteeninduse noor, kes on saanud näiteks praktikal olla Michelini tärnidega restoranis, saab kogu eluks kaasa teadmise, et ta saab kõikjal hakkama. Praktika kestab harilikult 4-6 nädalat.”

FOTO: Rakvere Ametikool

Kelleks saab Rakveres õppida?

Rakvere Ametikooli portfellis on 11 õppekavarühma. Valik on lai: puiduerialal on menukad tisleri ja CNC-pingi operaatori ametid, ehituses kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja ning kinnisvarahooldaja eriala, turisminduses maaturismi ja turismikorraldaja, logistikas veokorraldaja-logistiku ja veoautojuhi amet ning koduteenustes puhastusteenindajaga seotud alad. Samuti on populaarsed IT-süsteemide nooremspetsialisti, mootorsõidukitehniku ja automaalri erialad.

Lääne-Virumaal on väga tugev metalliklaster, mis on Rooba sõnul tekitanud omakorda noorte seas suurt huvi metalliga seotud erialade vastu, näiteks tullakse meelsasti õppima keevitajaks, koostelukksepaks ja metallilõikepinkidel töötajaks. „Metallivaldkond on meie kandis perspektiivne, siinne palgatasegi on Eesti keskmisest kõrgem. Põhjendamatult väike huvi on kahjuks olnud puitkonstruktsioonide ehituse vastu, kuigi meie majatehased on ju väga tuntud ja edukad. Uutest aladest rääkides on meil koostöös e-kaubandusliiduga tulemas e-kaubanduse spetsialisti eriala. Ja endiselt on suur puudus toitlustus- ja teenindusvaldkonna töötajatest, ettevõtjad küsivad meilt pidevalt kokki, kondiitreid ja teenindajaid.”

Kuigi koolis õpib 1200 õpilast ning lisaks õpetatakse ettevõtete töötajaid töökohapõhiseõppina, jagub Rooba sõnul koolis tähelepanu iga õppija jaoks. „Arvult oleme suured, kuid tegevused toimuvad erinevates kohtades, alati on keegi kuskil praktikal ning ei pea kartma, et me ära ei mahu. Lisaks on meie Eesti moodsaim ja uusim õpilaskodu 200 inimesele. Kutseõpe on riigi poolt hästi toetatud – õppimine on tasuta, edukas õpilane saab ju ka toetust, samuti saab abi taotleda vähekindlustatud perest pärit noor. Riik kompenseerib ju ka kooli- ja koduvahelise transpordi.”

Rakvere Ametikooli missiooniks on pakkuda innovatiivseid võimalusi õppija isiklikuks arenguks ning toimetulekuks tööelus ajakohase õpikeskkonna ning sõbraliku, motiveeritud ja kvalifitseeritud personali kaudu.