Järvamaa Kutsehariduskeskus – suure erialavalikuga kool

„Meie trumbiks on väga tugevad õpetajad, suur erialade valik, erinevad õppevormid ning muidugi hea asukoht Eesti keskel,” ütleb kooli õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi. Ta lisab, et Järvamaa Kutsehariduskeskuses õpib hetkel üle 1200 õpilase, kellele lisandub enam kui 2000 täienduskoolituse õpilast.

Õppekavas on võimalik õppida väga laias valikus erinevaid ameteid alates IT- ja elektrivaldkonna, toitlustuse, sotsiaalvaldkonna, kaubanduse ja logistika erialadest kuni ehitusvaldkonna, transporditehnika ja põllumajanduse spetsiifiliste ametite ning veekäitlus- ja biogaasijaama operaatorini. Läbi aegade populaarsemad erialad on IT ja põllumajandusega seonduv, samuti on alati näiteks tugevam konkurss loomaarsti abilise ning pottsepa erialale.

Kui on soov pärast põhikooli lõpetamist omandada lisaks erialale ka keskharidus, saab kutsekeskhariduse valikus olevatest õppekavadest ülevaate siit. Soovides omandada eriala põhihariduse või keskhariduse baasil, tutvuge lühiülevaatega nendest õppekavadest. Samuti on Järvamaa Kutsehariduskeskuses pakkuda palju erialasid töökohapõhise õppena, ent võimalik on omandada täiskasvanute keskkooli üldharidus. Lisaks püüab kool leida lahendusi ka hariduslike erivajadustega õppijale, kellel ei ole õppima asumiseks vaja põhikooli tunnistust. Tänavu pakutavad erialad on puhastusteenindaja-abiline ja köögiabiline.

Vastuvõtt kooli juba käib, kestes augusti keskpaigani.

FOTO: Järvamaa kutsehariduskeskus

Haridus annab tugeva seljataguse läbida edukalt nii kutseeksamid kui ka gümnaasiumi riigieksamid

Järvamaa Kutsehariduskeskus on tuntud oma kvaliteetse hariduse poolest ning näiteks põllumajanduseraladel on ettevõtete seas praktikantide soovijaid rohkemgi, kui koolil pakkuda. „Sageli leitakse töö juba enne kooli lõpetamist, aitame vajadusel leida praktikakohti ja tööandjad küsivad meilt lõpetajaid tööle, saates meile tööpakkumisi. Meie suur õppemajand võimaldab osa praktikast teha koolis – õppebaas on hästi arendatud ning siinsamas kohapeal on sisuliselt võimalik õppida kõike, mida töömaailma jaoks vaja on,” nendib Marrandi. Ta toob näiteks, et Järvamaa Kutsehariduskeskuses on esindatud kõik Eestis kasvatatavad lihaveised ning kõik Eesti tõugu hobused. Koolil on umbes 80 lüpsilehma, sama palju noorloomi, 33 lihaveist, kümmekond lammast ja 26 hobust, lisaks kümmekond rendihobust.

Kool on liitunud ka üle-eestilise Avatud talude kampaaniaga, mis sel aastal toimub 25. juulil. See tähendab, et huvilistel on võimalik tulla Särevere õppekohta, vaadata õppe- ja praktikavõimalusi, külastada lautasid, talli, töökodasid, õpilaskodu. Eriti populaarseks on osutunud kalamaja, kus kasvatatakse kalu. Mõisas on esindatud Paide õppekoha erialad.

Kui õpilane on aga unistanud töötamisest välismaal, siis Erasmus+ õpirände programmist osavõtmine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast Euroopas oma erialale vastavas organisatsioonis. Tänu Erasmus+ akrediteerimisele on tulevikus võimalus saata õpilasi praktikat tegema sisuliselt üle maailma. Paljud õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõppe tasemeõppe õpilased, töökohapõhises õppes osalejad ja kutseõppeasutuse äsja lõpetanud. Igal aastal toimub koolis konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

Kooli lõpus sooritavad õpilased erialase kutseeksami mis enamasti sooritatakse edukalt ja kutsekeskhariduse õppekavade lõpetajatel on võimalus sooritada gümnaasiumi riigieksameid. Ka nende sooritajate arv on tõusutee.