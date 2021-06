Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus annab noorele eriala ja aitab iseseisva eluga kohaneda

„Meie keskus annab noorele rohkem kui ainult ameti. Ühelt poolt on väga oluline meie roll nende sotsiaalsel rehabilitatsioonil ehk täiskasvanuks saamisel. Teiselt poolt on tähtis läbi praktikate ja tööharjutuste anda noortele võimalus töömaailmaga tutvuda. Ja kolmandaks muidugi võimaldada neil leida see õige amet, mis neid köidab,” tutvustab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse rehabilitatsiooniosakonna juhataja Kadri Norit.

Astangule jõuavad noored põhiliselt pärast põhikooli, kuid kool on avatud kõigile vanuses 16-64 aastat, kellel on tervisemuresid või kes vajavad rohkemat tuge on tekkinud vajadus uue ameti õppimiseks. Noortel on võimalus esimesel aastal läbida kohanemiskursus ehk enese leidmise aasta. Sageli nad ju ei tea, mida tahaksid tulevikus teha, kus õppida või töötada. Nad on kodust tulnud, kus nende eest on hoolitsetud. Nüüd peavad nad õppima ise enda eest hoolitsema. Esimene aasta keskuses annabki igapäevaelu oskused – nad õpivad koristama, süüa tegema, rahaga tegelema, kirju kirjutama, e-kirja kontot ja sotsiaalmeediakontot kasutama ning turvaliselt internetis käituma. Aga kohanemiskursusel on ka tööharjutused, et noored saaksid aimduse, mida tähendab töötegemine. Näiteks käivad nad abiks Toidupangas, panevad kauplustes kaupasid välja või aitavad botaanikaaias rohida ja peenraid ette valmistada.

„Kohanemiskursuse lõppedes harilikult õpilased juba teavad, mida nad tahaksid edasi teha. Ja meie meeskond toetab õppijat, tugispetsialistid aitavad neid. Nii kohanemiskursustel kui ka teistel õpperühmadel on karjääritunnid ja meil on oma tööhõivespetsialist, kes pakub tuge nii praktika- kui ka töökoha leidmisel üle Eesti. Sageli sellest praktikakohast saabki õpilase hilisem töökoht,” räägib Norit.

FOTO: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Sissesaamise eeldus on vestlus, kus pole õigeid ja valesid vastuseid

Avalduste vastuvõtt toimub kuni 1. juulini. Vabade õppekohtade olemasolul toimub täiendav sooviavalduste vastuvõtt ja hindamine 15. augustist kuni 15. oktoobrini. Avaldusi võetakse tänavu veel vastu puhastus- ja toateeninduse, pagar-kondiitri abi, puidutöötleja ning omandatud peaajukahjustusega inimestele mõeldud kursustele. Kursused on pisikesed, näiteks kohanemiskursusel on 6-8 inimest ja kutseõppes kuni 12.

„Sissesaamise eelduseks on vestlus, mis toimub sotsiaaltöötaja ja kutseõpetajaga. Selle käigus hinnatakse kutsesobivust, motivatsiooni, iseseisvat toimetulekut ja valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks. Vestlusel ei osale lapsevanemad, vaid seal soovime mõista noore enda mõtteid – mida ta täna teha oskab, mida soovib õppida, kuidas tema tervis on ja kuhu elus tahaks jõuda,” selgitab Norit. „Siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid. On vaid tulevase õppija unistused ja soovid.”