Luua Metsanduskool võlub võimalusega õppida pikaajaliste praktikute käe all

Luual saab õppida nii kutseõppes kui ka kutsekeskharidusõppes. Neile, kel on soov tulla pärast põhikooli,et saada korraga erialane kutse ja keskharidus, on võimalus õppida metsatehnikuks, forvarderioperaatoriks või harvesterioperaatoriks. Nende õpe toimub viiel päeval nädalal Luua Metsanduskoolis kohapeal.

„Kui on soov aga omandada ainult eriala, pakume võimalust õppida sessiooniõppes ning käia Luual 3-4 päeva kuus. Erialadest on valida metsakasvataja, metsatehniku, forvarderijuhi, arboristi, maastikuehitaja, matkajuhi ning puukooliaedniku vahel,” selgitab Luua Metsanduskool turundusjuht Kairi Prits. „Ja neile, kel juba varasemast keskharidus taskus ning ka erialane haridus või töökogemus olemas, kuid soov oma teadmised veel kõrgemale tasemele viia, pakume metsamajanduse spetsialisti ja puittaimede hindaja erialasid.”

FOTO: Kert Kruusakivi

Kõige suurem konkurss on tema sõnul matkajuhi erialale, kuhu kandideeris mullu ligi 8 inimest kohale. Väga populaarsed olid konkursi poolest ka maastikuehitaja ja arboristi erialad. Metsanduserialadel, mis on kooli peamine vastutusvaldkond ja tugevus, on õppekohti rohkem ning seepärast on sinna konkursid küll väiksemad, kuid avalduste hulk on võrreldav teiste erialadega.

„Luua Metsanduskoolil ei olnud eelmisel aastal ühtegi eriala, kuhu poleks olnud konkurssi, seega on huvi kooli vastu kindlasti tõusnud ning looduses töötamise soov näib olevat kasvutrendis. Ühtlasi annab see meile võimaluse valida kõige motiveeritumad ja särasilmsemad, kes metsanduses ja loodusvaldkonnas tulevikuotsuseid tegema hakkavad,” sõnab Prits.

Lõpetajatele on tööpõld lai

Pärast lõpetamist võib tööle minna nii riigi- kui erasektorisse, sest tööpõld on väga lai. „Meie trump on väga suur praktika osakaal ning just praktiliste erialaoskuste poolest on meie lõpetajad tööturul hinnatud. Praktika eeldab väga head kolmepoolset koostööd praktikandi, kooli ning ettevõtjate vahel ning oleme seda väga suure vastutustundega arendanud,” ütleb Prits. Selle eest on Luua saanud ka tunnustatud praktikasüsteemi märgise.

Koolil on välja kujunenud väga hea koostöövõrgustik organisatsioonidest, kus väga praktikante oodatakse ning kus on innustavad juhendajad, kelle hoolde on julge saata õpilasi oma oskusi lihvima. Samuti lisandub igal aastal uusi ettevõtjaid, kes on avastanud, et praktikandid toovad neile uut hingamist või on nad kooli vilistlasena tundnud südamesoovi uue põlvkonna oskustesse panustada. Paljud leiavad praktika käigus endale tulevase töötaja või tööandja.

FOTO: Luua metsanduskool

Töövõimalused ootavad näiteks:

metsandussektoris (nt metsa taksaatorid, metsnikud, praakerid, metsameistrid, konsulendid, arboristid, puittaimede hindajad, metsamasinajuhid jne) maastikuehituses (maastikuehitajad ja –hooldajad, linna haljastajad, haljasalade rajajad või hooldajad, sillutiste paigaldajad) loodusturismi valdkonnas (matkade, retkede korradajad ja läbiviijad, looduse tutvustusega tegelevad ettevõtted

Õppekavad käivad ajaga kaasas