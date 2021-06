22. ja 23. tund sellest kursusest on pühendatud sellele, kuidas käib võitlus tähelepanu pärast: tähelepanu saavutamisest on saanud ellujäämisvõitlus, millest võtavad osa kõik ühiskonna osad, alates kaupmeestest ning lõpetades riigiga. Infokülluse nõiaring – mida rohkem on infot, seda rohkem on vaja selle seest eristuda. Teemat avab loovagentuuri Utopia loovjuht Alvar Jaakson. Teda küsitleb Maia Klaassen.